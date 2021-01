Anno nuovo, vita nuova. Ma per il bilancio bisogna guardare a quanto si è fatto nell'ultimo periodo dei dodici mesi appena chiusi ed in questo, OPPO è quella andata meglio nelle vendite smartphone. Infatti, grazie al successo della nuova serie Reno 5, è salita al primo posto in Cina.

OPPO: la serie Reno 5 porta il 22% del mercato nelle vendite delle ultime settimane del 2020

Secondo le stime della Science Innovation Board Daily, autorevole fonte cinese, OPPO è il brand che più ha ottenuto vendite nel settore smartphone nelle ultime settimane del 2020 in Cina. Nello specifico, è riuscita a prendersi uno share del mercato del 22%, che la porta al primo posto.

Senza dubbio, il successo di OPPO in patria è dovuto sicuramente a come si sono imposti gli smartphone della serie Reno 5, che sono un concentrato di qualità costruttiva e hardware ad un prezzo giusto. Questo non fa che incentivare il brand per il prossimo futuro, vedendo quanto può raggiungere con un top gamma di spessore come il prossimo Find X3 o Find X3 Pro.

La crescita della compagnia fa sicuramente il paio con il crescente successo in Occidente, specie in Europa, che è attualmente il vero obiettivo di OPPO in quanto alla vendita di smartphone, che sono già ben integrato nel nostro immaginario tecnologico.

