Xiaomi sta risolvendo la peggiore falla di sicurezza della MIUI

Se vi ricordate, negli scorsi mesi vi feci presente che nella MIUI 12 c'è una falla di sicurezza che può rischiare di compromettere gli smartphone Xiaomi. In discolpa di Xiaomi, se così vogliamo dire, approfondendo ho scoperto che è una mancanza riscontrabile su numerosi smartphone, non soltanto Xiaomi. Praticamente ogni smartphone Android ne è affetto: mi sto riferendo alla possibilità di spegnere lo smartphone dalla schermata di blocco, senza né sblocco biometrico né PIN. In questo modo, c'è il rischio che una persona possa sottrarre un telefono, spegnerlo e impedire che il suo possessore possa ricorrere alle funzioni di rintracciamento tramite GPS.

La MIUI 12.5 alza il livello di sicurezza, eliminando una falla di sicurezza di Xiaomi

Poco dopo averne parlato, il team MIUI ha provveduto a mettere una pezza provvisoria. Come spiegato in questa guida, allo stato attuale è possibile disabilitare l'accesso al Centro di Controllo dalla schermata di blocco. In questo modo, si rende impossibile la disattivazione di Wi-Fi, rete dati e GPS, elementi indispensabili per la modalità Trova il Mio Dispositivo. Ma capirete da soli che, pur con questo blocco, un possibile malintenzionato può comunque spegnerlo direttamente.

Evidentemente è un problema che Xiaomi ha valutato, come dimostra una delle novità riscontrate all'interno della MIUI 12.5 Beta, nella sua ultima versione 21.6.21. Come abbiamo visto giorni fa, con la MIUI 12.5 è stata aggiornata anche l'app Sicurezza, introducendo una nuova dashboard per monitorare gli elementi più critici della UI. Ed è proprio nella dashboard che vediamo l'aggiunta della voce “Shutdown confirmation“: attivandola, la MIUI fa sì che lo spegnimento vada confermato con lo sblocco di sicurezza. In questo modo, un malvivente non potrà forzarne lo spegnimento.

Per il momento, quindi, è una feature relegata esclusivamente alla MIUI 12.5 China Beta, ma confidiamo in Xiaomi per un suo ingresso rapido anche nelle release stabili.

