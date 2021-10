Xiaomi rivoluziona la MIUI: farà tutto al posto nostro

Conosciamo bene la MIUI 12.5, ormai diffusa su moltissimi smartphone Xiaomi e migliorata con il rilascio della ultima MIUI 12.5 Enhanced. Quando si parla di produttori Android, spesso i loro major update coincidono con le nuove versioni di Android, pertanto questi update comprendono le relative novità introdotte da Google. Potrei fare l'esempio della One UI 4.0 di Samsung, della OxygenOS 12 di OnePlus o della ColorOS 12 di OPPO, per citarne alcune. Al contrario, i major update MIUI non sempre corrispondono ai major update Google e questo si riflette sulle novità introdotte. Per esempio, la MIUI 12.5 ha incluso novità sulla privacy che soltanto mesi dopo abbiamo visto con Android 12. C'è quindi curiosità di scoprire cosa Xiaomi avrà in serbo per la futura MIUI 13, che potrebbe arrivare a cavallo se non successivamente ad Android 12.

Xiaomi aggiorna la MIUI e si prepara ad introdurre tutta una serie di automatismi

I dubbi sulle tempistiche della MIUI 13 rimangono, proprio perché Xiaomi rilascia i suoi major update quando meglio crede e non per forza in base il calendario. Ma è anche vero che l'azienda ci sta dando dei piccoli assaggi già in questi mesi, aggiungendo novità aggiornando le varie app di sistema. Lo abbiamo visto con alcuni update di app come Gestore File e Mi Drive, ma anche lo stesso launcher. E a quanto pare stiamo assistendo alla stessa dinamica con l'ultimo aggiornamento rilasciato per l'app Sicurezza. Vi ricordate quando vi ho parlato dell'update che ha migliorato la funzione Blocco App?

Questa serie di screenshot che vedete qua sopra arrivano proprio dall'aggiornamento V5.6.7-211011.0.1 dell'app Sicurezza. Scavando all'interno del codice software sono stati coperti numerosi riferimenti a quella che pare sarà una delle grandi novità delle prossime versioni della MIUI. Non è dato sapere se queste modifiche arriveranno già con l'attuale MIUI 12.5, ma visto l'impatto che avranno sul normale funzionamento degli smartphone Xiaomi, non escluderei che siano novità della MIUI 13.

Questa novità consisterebbe nel rendere la MIUI quanto più automatizzata possibile. Le stringhe di codice in questione sono molteplici, perciò non starò qua a parlarvi di tutte, ma vi posso fare degli esempi che vi aiutino a capire di cosa sto parlando.

“Puoi attivare automaticamente la modalità Non Disturbare mentre ti riposi dalle 12:00 alle 14:00. Vuoi creare questa funzione?”

“Puoi aprire X automaticamente mentre usi il Bluetooth con X. Vuoi creare questa funzione?”

Questi sono soltanto due dei vari esempi che trovate negli screenshot. In poche parole, sarà possibile impostare che la MIUI esegue determinate azioni in automatico quando si manifestano alcune condizioni. Per esempio, far sì che l'app di Spotify si apra in automatico quando ci si collega allo smartphone tramite uno specifico apparecchio Bluetooth.

“Quando la batteria è ricaricata al X%”

“Dopo aver disattivato la modalità Focus“

“Dopo aver connesso le cuffie cablate“

“Quando spegni lo smartphone“

Questi altri comandi, invece, svelano la possibilità di creare funzioni automatiche quando ad esempio spegniamo il telefono, colleghiamo o scolleghiamo il caricatore o la batteria è arrivata ad un certo livello di carica. In poche parole, tutta una serie di comandi “if” e “then” che sembrerebbe aprire le porte a tutta una serie di scenari molto interessanti. Penso ad esempio alla possibilità di interrompere automaticamente la carica quando si arriva all'80%, ad esempio, ma le possibilità sono numerosissime. Starà a Xiaomi deciderà quanto renderà profonde queste possibilità.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu