MIUI 13 Beta per Xiaomi e Redmi è vicina: un leaker svela la data

La MIUI 13 Beta è in dirittura d'arrivo, ma come vi ho spiegato in questo articolo Xiaomi ha rotto con il passato in termini di tempistiche. Dalla sua primissima versione del 2010 alla ben più recente MIUI 12, la compagnia di Lei Jun ha sempre rilasciato un major update all'anno, solitamente verso metà anno. Ma il 2020 è stato un periodo strano sotto molti aspetti: la pandemia ha stravolto i piani di praticamente ogni azienda tech (e non), con conseguenti rinvii. E quindi nel 2021 non è arrivata la MIUI 13, bensì una MIUI 12.5 che ha introdotto ben poche novità, soprattutto in occidente, senza contare l'eccessiva presenza di bug e problemi di prestazioni. Xiaomi ha così deciso di rilasciare un altro major update, cioè quella MIUI 12.5 Enhanced Edition che cerca di porre una pezza ottimizzando l'ottimizzabile.

Xiaomi prepara la MIUI 13 Beta: ecco quando dovrebbe debuttare

A questo punto, da Xiaomi ci aspettiamo un vero e proprio major update che cambi le carte in tavola e pare che sarà proprio il caso della MIUI 13. A confermare questa impressione è il leaker Digital Chat Station, affermando che “la MIUI 13 è cambiata molto” e aggiungendo che porterà con sé una nuova interfaccia. Un qualcosa che traspare anche dagli indizi lasciati dagli ultimi aggiornamenti del launcher della MIUI 12.5. Ma potrei citare anche gli aggiornamenti che hanno ricevuto alcune app di sistema. A queste informazioni che arrivano direttamente dalla MIUI si aggiungono poi altri rumors, secondo cui potrebbe esserci anche un nuovo Centro di Controllo. Ci sarebbe anche un ulteriore leak che parla di novità come Gesture Turbo 2.0, Natural Touch 2.0, XiaoAI 5.0 ed altro ancora, ma prendiamolo con le pinze.

Ma quando sarà presentata la MIUI 13? Con l'avvicinarsi della fine dell'anno iniziamo ad avere indizi più consistenti, come il profilo social Weibo del team MIUI che punta al mese di novembre. E sapete cosa dovrebbe tenersi nel prossimo mese? La Xiaomi Mi Developers Conference 2021 (MIDC), che non ha ancora una data ma come ogni anno dovrebbe tenersi sempre a novembre.

E proprio sul palco della conferenza per gli sviluppatori Xiaomi dovrebbe arrivare l'annuncio sulla MIUI 13, sulla quale Digital Chat Station ci dà qualche altro dettaglio. Secondo il leaker, la MIUI 13 Closed Beta partirà a fine anno, una tempistica in linea con le dinamiche tipiche di Xiaomi. Questo significa che l'aggiornamento stabile non dovrebbe arrivare prima di qualche mese, specialmente in Europa. Ricordiamo che la MIUI 12.5 venne annunciata in Cina ad dicembre 2020, mentre l'annuncio Global si tenne a febbraio 2021. Probabile che accada lo stesso anche con la MIUI 13, a questo punto.

Quali Xiaomi, Redmi e POCO avranno la MIUI 13?

Se vi steste chiedendo se e quando il vostro modello di smartphone Xiaomi, Redmi o POCO, allora vi invito a consultare l'articolo dedicato. Al suo interno trovate la lista degli smartphone che dovrebbero essere aggiornati e, quando avremo informazioni ufficiali, le tempistiche con cui dovrebbe essere aggiornati.

