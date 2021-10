Nel notch del MacBook Pro 2021 non c’è solo la webcam

Con la presentazione dei nuovi MacBook Pro 2021, Apple ha fatto un grosso passo in avanti (o all'indietro), ma allo stesso tempo ha scontentato molti portando anche sui suoi PC portatili il famigerato notch. Con “passo in avanti” intendo la scelta di rimangiarsi una serie di modifiche radicali apportate sui modelli degli anni passati. In primis la rimozione della controversa touchbar in favore del ritorno dei tasti Funzione. Per non parlare del reinserimento dell'ingresso HDMI, dello slot SD e del connettore di ricarica magnetica MagSafe. Tutte caratteristiche che vogliono far rinnamorare coloro che erano rimasti delusi dalle ultime iterazioni della linea MacBook Pro. Nonostante ciò, la discussione sui social continua a vertere attorno alla presunta futilità della tacca nel display.

Il notch del MacBook Pro 2021 continua a far discutere, ma c'è più di un motivo se esiste

Se la corsa al full screen fa parte del mondo degli smartphone ormai da anni, lo stesso non si può dire per il settore dei PC portatili. O meglio, i produttori continuano a ridurre le cornici, ma così come su smartphone, anche sui notebook c'è la webcam a richiedere un certo spazio. Questa ottimizzazione dei bordi avviene spesso senza ricorrere a soluzioni particolarmente invasive, anche se ci sono delle eccezioni. Penso ad esempio alla linea MateBook di Huawei con la webcam nascosta sotto alla tastiera o all'ASUS ZenBook S13 e al suo “notch al contrario”. Ma ci sono anche produttori virtuosi (sotto questo punto di vista) come Dell, che sugli ultimi XPS ha ridotto di molto le cornici pur inserendo una fotocamera nel bordo superiore.

Properly speaking, when one gets used to Dell XPS bezel-less displays anything with a chin, not to mention notch!!!, looks really strange. pic.twitter.com/rXSAzzOaps — Michael Babich (@MichaelBabich) October 18, 2021

Ma se i notebook Dell XPS possono contare su cornici così sottili e senza compromessi in termini di notch, lo stesso non si può dire per MacBook Pro 2021. Sia il modello da 14″ che quello da 16″ hanno la famigerata tacca, un elemento che molti hanno criticato in quanto poco armoniosa o di disturbo per la UI. Ma perché Apple, un brand storicamente sempre molto attento in termini di design, avrebbe deciso di implementare il notch anche sulla linea MacBook Pro? A darci un'idea più chiara sulla questione è il giornalista David Pogue, con una panoramica sull'hardware contenuto al suo interno. Dentro al notch non c'è solamente la webcam 1080p, ma anche il sensore True Tone, la tecnologia incaricata di regolare il colore del display in base all'ambiente in cui ci si trova, nonché il relativo sensore per la regolazione automatica della luminosità. Infine, c'è anche un LED che informa sullo stato della webcam, in modo da capire se sia attiva o meno.

As you evaluate your opinion on the MacBook Pro’s notch, keep in mind that it houses more than just a 1080p camera. It also houses the TrueTone sensor (colors consistent in all lighting conditions), light sensor (adjusts brightness/keyboard illumination), and “camera on” LED. pic.twitter.com/XpKvhvtEWn — David Pogue (@Pogue) October 19, 2021

Sicuramente la presenza del notch sui MacBook Pro 2021 sarebbe stata più tollerata se al suo interno fosse stato presente anche il meccanismo per il Face ID. Ma così non è stato, lasciando interdetti coloro che credevano che Apple avrebbe portato questa tecnologia anche sui PC portatili, dopo averlo fatto su iPhone e iPad. Ma c'è un'ipotesi che circola fra gli addetti ai lavori, ovvero che Apple era intenzionata a farlo ma non abbia potuto concretizzare questa intenzione. E il perché sarebbe da ricercare nella crisi dei componenti che continua ad imperversare e che avrebbe costretto Apple a rimandare i suoi piani.

