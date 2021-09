iQOO Z5 ufficiale: la fascia media ha un protagonista senza compromessi

Uno dei brand che più incuriosiscono gli appassionati è senza dubbio iQOO. Il brand partner, che ora ha assunto il ruolo di divisione sperimentale per gli smartphone di vivo, lancia spesso e volentieri dispositivi molto interessanti nelle specifiche. Uno di questi è sicuramente iQOO Z5, di cui iniziamo a conoscerne le specifiche tecniche.

iQOO Z5 ufficiale: tutto ciò che sappiamo

Design e display

Come sempre partendo dal design, iQOO Z5 si mostra non lontano dal fratello maggiore iQOO 8 e più in generale prende anche alcune somiglianze con i cugini vivo X70. Questo sebbene le colorazioni gli diano un tocco originale, pensato per i giocatori ma anche gli amanti di anime. Infatti, oltre ad un più semplice blu notte, abbiamo anche un colore bianco alba per la versione Doulou Dalu (anime cinese) ed una versione cangiante ispirata ai sogni.

Passando al display dello smartphone, monta una soluzione LCD da 6.67″ con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, DCI-P3, HDR10 e certificazione TUV. La selfie camera è integrata in un punch hole centrale. Molto interessante il picco di luminosità che arriva a 650 nit.

Hardware

Il cuore di iQOO Z5 è il chipset Snapdragon 778G, supportato da 8/12 GB di RAM e da 128/256 GB di storage. Oltre a ciò, si avvale anche di un modulo batteria da 5.000 mAh, ricaricabile a 44W.

Molto interessante è anche il raffreddamento di questo smartphone. Infatti, iQOO Z5 è dotato di un sistema a liquido di tipo VC (Camera di vapore), che promette di ottenere prestazioni di dissipazione del calore al livello dei top gamma, arrivando infatti a coprire 28.837 millimetri quadrati, riducendo di 12 °C la temperatura della CPU.

Per l'audio, abbiamo la presenza di una configurazione Dual Speaker, con supporto Hi-Res e Hi-Res Audio Wireless, supportati anche dalla presenza di un jack per cuffie. Lato software non manca l'UI OriginOS, basata su Android 11 e con vari accorgimenti software per migliorare le prestazioni in game della GPU.

Fotocamera

Per il comparto fotografico è presente un modulo fotocamera tre sensori, di cui un sensore da 64 MP, mentre per gli altri due sensori abbiamo un grandangolo da 8 MP ed una lente macro da 2 MP. Per la selfie camera, abbiamo infine una 16 MP. In basso, vi lasciamo un po' di scatti da parte di iQOO Z5.

iQOO Z5x compare in una certificazione, ci sarà anche lui?

Poco prima della presentazione del modello iQOO Z5, da un leak di Mukul Sharma apprendiamo la certificazione IMEI di un presunto iQOO Z5x, che riprenderebbe la serie Zx che ha visto presentare il solo Z1x saltando però Z3x. Purtroppo non abbiamo altri dettagli in merito, così come l'eventuale presentazione di un modello Pro, ma ne sapremo probabilmente di più durante l'evento.

iQOO Z5 – Prezzo e disponibilità

iQOO Z5 è stato lanciato in Cina in queste ore e si divide in 3 configurazioni: si parte da 8/128 GB a circa 237€ (1.799 yuan), passando poi per la versione 8/256 GB a circa 277€ (2.099 yuan) e la versione da 12/256 GB a circa 303€ (2.299 yuan). Prezzi sicuramente competitivi per quanto riguarda gli smartphone con Snapdragon 778G.

Lo smartphone pare che arriverà anche in versione Global, sicuramente in India, con un prezzo di listino che si attesterebbe sotto i circa 345€ (meno di 30.000 rupie comunque). Questo sarebbe dovuto comunque ad un innalzamento del livello delle specifiche tecniche dello smartphone. In ogni caso, pare non sia previsto un approdo in Europa.

