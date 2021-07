vivo S10 e S10 Pro ufficiali: 108 MP, dual selfie e cover termo-cromatica!

Il brand vivo si sta facendo strada alla grande, anche alle nostre latitudini. Tra le novità in arrivo, oltre alla serie top X70 c'è anche un ennesimo ritorno: la famiglia S si rinnova e lo fa in grande stile con i nuovi vivo S10 ed S10 Pro 5G, due smartphone caratterizzati da un hardware al top, dual selfi camera ed un look super sgargiante, ad un prezzo accessibile.

vivo S10 e S10 Pro quasi ufficiali: che cosa sappiamo finora

Design e display

La nuova serie vivo S10 è composta, come da copione, dal modello base e quello Pro, ma le differenze tra i due smartphone sono alquanto minime. Il ruolo del dispositivo è quello di competere con la gamma OPPO Reno 6, fresca di lancio, presentando un look accattivante, specifiche di tutto rispetto e un comparto fotografico in gran forma. Infatti è impossibile non rimanere colpiti dallo stile colorato e frizzante, ma allo stesso tempo elegante ed adatto ad ogni occasione.

Sul retro troviamo una tripla camera ad L, intervallata da un flash Dual LED. In alto al centro del display abbiamo un notch squadrato in cui sono alloggiate due selfie camera, dettaglio tipico della serie S.

Il corpo presenta linee squadrate, con bordi arrotondati, e lo stile generale trasuda eleganza e raffinatezza (nel perfetto stile della compagnia cinese) anche grazie all'utilizzo di un frame in alluminio. Il display è un'unità AMOLED da 6.44″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), rapporto in 20:9, 409 PPI, refresh rate a 90 HZ, sensore ID integrato e supporto HDR10+. Le misure sono di 158.2 x 73.6 x 7.29 mm, per un peso di 173 grammi.

Sotto il profilo estetico, vivo S10 arriva sul mercato come il primo smartphone con back cover termo-cromatica. Avete presente le tazze che cambiano di colore quando si scaldano? Il concetto è lo stesso: applicando una variazione di temperatura, il colore di vivo S10 sarà in grado di variare, restituendo un effetto visivo molto carino.

Sono presenti tre colorazioni classiche – ovvero White, Black e Lime – e la versione fotocromatica. Quest'ultima, come specificato sopra, è in grado di cambiare colore (da gradiente a blu scuro) in appena 3 secondi, se esposto ad una fonte di calore (o al sole).

Hardware & Benchmark

Per le specifiche, sia vivo S10 che S10 Pro 5G hanno a bordo il chipset MediaTek Dimensity 1100 (similmente al precedente S9), accompagnato da 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage di tipo UFS 3.1. Inoltre grazie alla tecnologia Virtual RAM si potrà beneficiare di un equivalente di 4 GB aggiuntivi.

La batteria è un'unità da 4.050 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 44W; per concludere non mancano l'NFC, ormai must have quasi per qualsiasi fascia di prezzo, e l'ingresso mini-jack per le cuffie.

Fotocamera e differenze tra S10/S10 Pro

Come si evince dalle varie immagini del dispositivo, il nuovo S10 fa un bel passo avanti rispetto al predecessore, introducendo una fotocamera con sensore principale da 108 MP (contro i 64 MP di S9). Precisamente si parla però di vivo S10 Pro: il comparto fotografico offre un triplo modulo da 108 + 8 + 2 MP (f/1.9-2.2-2.4) con grandangolo (120° FOV), OIS e supporto video in 4K a 30 fps.

Il notch del display ospita una dual camera da 44 + 8 MP (f/2.0-2.3) con grandangolo dotato di FOV da 105°. Si tratta di una soluzione particolarmente interessante vista la presenza di un doppio flash LED inserito nella cornice, come mostrato nell'immagine.

Ma quali sono le differenze tra vivo S10 ed S10 Pro? Il motivo per cui parliamo di questo argomento nella sezione fotocamera è semplice: entrambi i dispositivi hanno le stesse specifiche e il medesimo design. L'unica differenza è appunto nel comportato fotografico e nel sensore da 64 MP (invece di 108 MP) presente a bordo del modello S10 standard.

vivo S10 e S10 Pro ufficiali: prezzo e disponibilità

Il prezzo di vivo S10 parte da circa 353€ al cambio attuale (2.699 yuan) per la versione base da 8/128 GB; abbiamo poi una variante maggiorata da 8/256 GB, stavolta a 393€ al cambio (2.999 yuan). In merito al prezzo di vivo S10 Pro, il modello “top” è presente nella sola incarnazione da 12/256 GB proposta a circa 445€ al cambio attuale. Le vendite partiranno in patria dal 23 luglio.

