vivo X70: è tutto pronto, ecco le immagini live

Dopo solo qualche mese dal lancio della serie X60, si inizia già a parlare di quelli che saranno i prossimi vivo X70, X70 Pro e X70 Pro+. Tre smartphone che dovrebbero portare avanti la volontà di puntare su design e fotocamera, ma anche prestazioni. Facciamo il punto della situazione, tra dettagli su design, specifiche, prezzo e disponibilità in patria e nel resto del globo.

Aggiornamento 01/09: a pochi giorni dal debutto ufficiale, appaiono le immagini live di vivo X70 e X70 Pro. Trovate tutto nella sezione dedicata al “Design e Display”.

vivo X70, X70 Pro e X70 Pro+: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

1 di 3

Grazie alle immagini render postate in rete dai leaker, scopriamo quale sarà il design della serie vivo X70. Il modello base si mostra con un bumper fotocamera tutto nuovo, molto simile alla linea iQOO 8, cioè in forma rettangolare e di dimensioni generose a raccogliere i 3 sensori ed il flash.

1 di 3

Guardando invece a vivo X70 Pro, anche qui le forme non si discostano poi troppo dai modelli precedenti della serie X60. Davanti vediamo mantenuto lo schermo punch-hole centrale, così come lo schermo curvo sui modelli Pro. Pure qui a cambiare è la sezione posteriore, seppur il comparto fotografico rimanga sviluppato in verticale. Sono stati spostati alcuni elementi, come il logo ZEISS ed il flash LED, collocato in una sezione laterale ai sensori.

1 di 3

Infine, abbiamo finalmente anche i render per vivo X70 Pro+, che assume tutto un altro spessore rispetto agli altri due. Come possiamo vedere, il design è chiaramente mirato alla fascia alta e oltre al bumper fotocamera si avvale di una parte laterale che, probabilmente, potrebbe ospitare il chipset d'immagine proprietario vivo V1. Per il resto, tiene comunque una certa continuità di stile con gli altri due della gamma. Di seguito trovate anche i render ufficiali pubblicati dalla casa cinese.

1 di 3

E pochi giorni prima del lancio di tutta la serie, abbiamo finalmente anche le immagini live sia di vivo X70, sia di X70 Pro, che confermano i render mostrati sopra e si presentano con una back cover che possiamo definire ruvida (sullo stile Kevlar di OnePlus) ed una back cover in azzurro cangiante, segno che è una strada che il brand vuole percorrere per i suoi smartphone. Li trovate qui sotto.

1 di 3

Per quanto riguarda lo schermo, piatto, vivo X70 avrebbe una diagonale AMOLED da 6,56″ Full HD+ con sensore ID ottico al di sotto, in dimensioni di 160,4 x 75,5 x 7,7 mm. Dovrebbe essere mantenuto il refresh rate a 120 Hz, con campionamento del tocco a 240 Hz. Con il modello Pro abbiamo invece la stessa diagonale ma curva e sempre AMOLED, sempre con refresh rate a 120 hz e sempre Full HD+. Infine, il top gamma della serie è quello che si avvale delle specifiche, ovviamente, più alte per il display: risoluzione 2K+ AMOLED LTPO a 10-bit curvo con refresh rate a 120 Hz e diagonale da 6.78″.

Hardware

Andando a sommare le varie notizie arrivate in queste settimane, la famiglia vivo X70 dovrebbe ripresentare delle variazioni in materia di chipset. Partiamo da vivo X70 e X70 Pro, che inizialmente dovevano mantenere entrambi l'Exynos 1080 già utilizzato a bordo della serie X60, ma per il modello standard più probabile il MediaTek Dimensity 1200, almeno inizialmente. Al contrario, il modello non plus ultra vivo X70 Pro+ dovrebbe basarsi sullo Snapdragon 888+ di Qualcomm e questo viene confermato anche da Google Play Console, che indica il chipset SM8350, sigla sia dell'888 ma anche del modello Plus, che quindi parrebbe avanti nella scelta. Quanto alla memoria invece, è molto probabile che tutti e tre i modelli possano avere 8/12 GB RAM, almeno a quanto riportano Geekbench e proprio l'ente certificativo di Google.

1 di 3

Passando al resto delle specifiche, una delle novità di X70 Pro+ dovrebbe riguardare la batteria, con un'unità più capiente da 4.500 mAh ed una ricarica rapida da 55W. Nessun record rispetto ad iQOO 8 per esempio, ma vi ricordiamo che il modello X60 Pro+ è dotato di un'unità da 4.200 mAh con la stessa ricarica ricarica da 55W, con la differenza che ora abbiamo anche una ricarica wireless da 50W. Il caricabatterie supportato però pare sia da 66W.

E cresce anche la potenza di ricarica rapida a 44W di vivo X70 e X70 Pro, un upgrade rispetto ai 33W precedenti. Tra le migliorie dovremmo trovare poi anche una configurazione con doppio speaker, infrarossi per tutti e tre i modelli, motore della vibrazione su Asse-Z su X70 e X70 Pro e asse-X su Pro+ ed il top gamma è dotato anche di certificazione IP68.

Fotocamera

Si vocifera di grosse novità anche per il comparto fotografico. Il modello base, dall'ultimo leak di Bald Panda, dovrebbe avere un nuovo sensore principale da 40 MP, affiancato da due sensori da 12 MP, presumibilmente un grandangolare ed un macro. Per il modello Pro, abbiamo invece il potente sensore GN1 da 50 MP ormai punto di forza della gamma top vivo, un sensore grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo da 12 MP con Zoom 2x ed un periscopio da 8 MP con Zoom ottico 5x. Infine per vivo X70 Pro+, oltre al già citato GN1 ad affiancare il sensore principale ci sarebbe un grandangolare Sony IMX598 da 48 MP 1/2″, un teleobiettivo da 12 MP 1/2.93″ e un teleobiettivo periscopiale da 8 MP 1/4.4″ 5x.

Sembrerebbe confermata la rinnovata collaborazione con Zeiss e dovrebbe rimanere anche l'iconica Gimbal Camera, simbolo indiscusso della serie (in grado di regalare non poche soddisfazioni). E con Zeiss, per la prima volta, per il modello Pro+ confermate anche le lenti prodotte dall'azienda tedesca.

Ma la vera novità del reparto fotografico sarebbe l'implementazione del primo ISP dedicato. Denominato Yueying (in cinese “ombra notturna”), che corrisponde al primo processore d'immagine targato vivo, cioè vivo V1. In questo modo, vivo si produrrebbe in casa il componente che elabora foto e video catturati dalla fotocamera, con tutti i benefici che ne convengono. Una strada che sta venendo intrapresa anche da OPPO, nonché dalla rivale Xiaomi con il Surge C1.

vivo X70, X70 Pro e X70 Pro+ – Indiscrezioni su prezzo e data d'uscita

Le precedenti indiscrezioni parlavano di un lancio a stretto giro, quasi sicuramente a settembre. E in fatti, in linea con le varie voci di corridoio ora sappiamo che il trittico composto da vivo X70, X70 Pro e X70 Pro+ arriverà proprio il 9 settembre, nel corso di un evento per la Cina. In merito alla versione Global, per India ed Europa, al momento mancano dettagli.

Abbiamo poi alcune indiscrezioni in merito al prezzo dei vari dispositivi della serie X70. Il modello X70 Pro dovrebbe partire da circa 566€ al cambio (50.000 rupie indiane) mentre per la variate Pro+ si parla di circa 793€. La fonte interna a cui si deve il leak non ha specificato nulla in merito a X70 base, ma a questo punto è lecito ipotizzare una cifra inferiore ai 550€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu