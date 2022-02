vivo T1 5G diventa Global, ma con troppe rinunce

Dopo il lancio in patria, vivo T1 5G arriva anche in versione Global ma con uno stile leggermente differente e specifiche in parte stravolte. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e quali sono le differenze tra il modello cinese e quello lanciato in India per il mercato internazionale.

vivo T1 5G Global è ufficiale: ecco che cosa cambia

In termini di stile e design, il nuovo vivo T1 5G Global ricalca solo a grandi linee quanto visto con il modello cinese: i due smartphone, infatti, non solo per nulla identici. Abbiamo un ampio display con notch a goccia (il T1 China offre un punch hole), insieme ad un modulo fotografico squadrato ed un look generale elegante. Già dal display, quindi, si notano differenze: la versione internazionale monta un pannello IPS LCD da 6.58″ con risoluzione Full HD+ (quindi leggermente meno ampio rispetto alla versione cinese) ma mantiene un refresh rate elevato, a 120 Hz. Il corpo offre uno spessore di 8.25 mm per un peso di 187 grammi; il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato.

L'altro grande cambiamento riguarda il cuore del terminale: il questo caso abbiamo lo Snapdragon 695, soluzione di certo meno performante rispetto al 778G presente a bordo del gemello cinese. Comunque la batteria rimane un'unità da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica da 18W (un passo indietro rispetto ai 44W della variante lanciata in Cina). Passando al lato memorie, vivo T1 5G Global arriva con 4/6/8 GB di RAM e 128 GB di storage: c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Il comparto fotografico si basa su una tripla cam da 50 + 2 + 2 MP (con macro e profondità di campo) mentre frontalmente – ricordiamo, all'interno del notch a goccia – trova spazio un sensore da 16 MP. Il software a bordo è Android 11, sotto forma di Funtouch OS 12; per concludere, non manca poi l'irriducibile ingresso mini-jack per le cuffie.

In merito al prezzo, vivo T1 5G Global ha debutta in India a partire da circa 175€ al cambio (4/128 GB). Le versioni maggiorate da 6/128 GB e da 8/128 GB vengono proposte invece a circa 186€ e 222€ al cambio attuale.

Anche se il dispositivo è stato lanciato in India, forse potrebbe interessare anche a noi occidentali: si vocifera che vivo possa sostituire la serie Y con la nuova T o che quest'ultima possa andare ad affiancarla nel mercato internazionale. Vedremo come si evolverà la situazione e se ci sarà spazio per vivo T1 Global anche alle nostre latitudini!

