La MIUI non vi soddisfa? Xiaomi vi chiede di darle un voto

Nonostante le critiche che puntualmente riceve in presenza di problemi, non si può certo dire che Xiaomi non riservi un certo grado di attenzione alla sua MIUI. Fra tutte le aziende in circolazione nel mercato Android, quella di Lei Jun è una di quelle che maggiormente dà voce alla sua community. Xiaomi offre ai suoi utenti diversi strumenti con cui esprimere il proprio feedback, fra programmi di beta testing, forum e thread dedicati ai bug software degli ultimi aggiornamenti.

E adesso che stiamo assistendo al lancio della MIUI 13, a quanto pare Xiaomi ha introdotto un nuovo e inedito metodo con cui gli utenti potranno fornire una vera e propria valutazione. Il team di sviluppo ha aggiornato l'app Updater, cioè quella tramite cui Xiaomi rilascia i propri aggiornamenti software con relativa notifica OTA (Over-the-air). Aggiornamento che va di pari passo con quello dell'app Mi Community, dedicata all'esplorazione del forum e delle varie discussioni presenti create dagli stessi utenti.

Xiaomi aggiunge una nuova funzione di valutazione all'interno della MIUI

Con questi due aggiornamenti, la MIUI 13 (ma anche le precedenti versioni, o almeno la MIUI 12.5) introduce questo sistema di valutazione. Recandosi nella schermata raggiungibile da “Impostazioni/Info sistema/Versione MIUI“, nella parte bassa vediamo l'aggiunta della scritta “View this version's rating“. Cliccandoci, si accede a una schermata dedicata dove troviamo le valutazioni di altri utenti su quella release che abbiamo installato. Si può poi decidere di dare anche la propria valutazione, con un punteggio che va da 1 a 10 stelline.

Il punteggio fa riferimento alla stabilità del sistema e immaginiamo possa essere utile sotto due aspetti: il primo è quello di consentire a Xiaomi di sapere se l'aggiornamento MIUI rilasciato si sta rivelando stabile. Il secondo, ma non è ancora certo, è anche quello di poter consentire agli utenti di sapere se l'aggiornamento ricevuto ha una buona valutazione buona e decidere quindi se installarlo o meno. Tuttavia, non sappiamo ancora se sarà possibile vedere le valutazioni altrui prima dell'installazione. Anche perché, per il momento, questo sistema di valutazione è disponibile solo in Cina. Non è dato sapere se verrà esteso anche all'occidente, vista il differente trattamento che Xiaomi attua alle ROM China rispetto a quelle Global ed EEA. Qualora arrivasse anche da noi, non tarderemo a farvelo sapere.

