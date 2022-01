vivo, addio serie Y? La serie mid-range Global potrebbe essere sostituita

Come abbiamo visto nel tempo, vivo divide sul mercato Global i suoi smartphone in tre serie e per la fascia medio-bassa, è presente la serie Y. Questo però a breve potrebbe essere sostituita dal brand, che porterà anche alle nostre latitudini la serie T, già protagonista in Cina.

vivo sostituirebbe la serie Y con la serie T, ma sarà diversa da quella cinese

Turbo Processor, Turbo Camera, Turbo Cooling, and Turbo Screen making it the fastest and the slimmest 5G smartphone under 20K. — Vivo India (@Vivo_India) January 31, 2022

Come si andrà ad approcciare la serie vivo T Global? Il brand punta a sovrapporre le qualità della serie Y già presente a questa nuova gamma di smartphone, quindi restando nell'ambito della pura fascia media. Quale sarà il primo modello del nuovo corso? Come potevate immaginare, avremo una versione internazionale di vivo T1, ma attenzione.

Infatti, questo primo modello non sarà la riproposizione di quanto presentato in Cina o almeno, non nel design. Questo perché esso guarderà ancora a qualcosa di simile alla serie Y ma sarà comunque uno smartphone appetibile per quella fascia di prezzo. Si parla di un prezzo inferiore ai 240€ circa, ma resterà un dispositivo 5G.

Insomma, pare proprio che l'obiettivo che si è posta vivo è quello di portare una seria alternativa agli smartphone 5G che Realme sta portando passo dopo passo sul mercato Global, ma riuscirà a convincere gli utenti? Questo lo scopriremo il prossimo 9 febbraio 2022, data di svolta della fascia media del brand.

