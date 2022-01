Xiaomi o OnePlus? No, Motorola porterà lo Snap 8 Gen 1 in Europa

Sembra proprio che Motorola voglia anticipare tutti in questo 2021, prima con Moto Edge X30, adesso con il prossimo Moto Edge 30 Pro. In realtà staremmo parlando dello stesso smartphone, seppur con due differenti nomi commerciali, almeno stando alle ultime voci di corridoio. A dire il vero, sapevamo già che Motorola starebbe per portare il suo top di gamma in occidente ma sotto differente nome, anche se prima lo conoscevamo come “Ultra” anziché “Pro”. Ma la sostanza non cambia e pare che il suo lancio potrebbe anticipare quello dei diretti competitor.

Moto Edge 30 Pro è in arrivo e porterà con sé lo Snapdragon 8 Gen 1

Moto Edge X30 alias Moto Edge 30 Pro

Stando alle indiscrezioni che arrivano da 91Mobiles, il lancio di Moto Edge 30 Pro sarebbe previsto per il mese di febbraio, sia in India che sui mercati Global. Questi comprenderebbero anche l'Europa e quindi il flagship Motorola potrebbe essere il primo a portare lo Snapdragon 8 Gen 1 qua da noi. D'altronde è stato il primo a farlo anche in Cina, pertanto non ci sarebbe da meravigliarsi se lo stesso accadesse fuori dai confini.

Per il momento, gli altri smartphone a poter vantare il SoC Qualcomm sono Xiaomi 12 e 12 Pro, la cui presentazione Global è prevista più tardi, e OnePlus 10 Pro, anch'esso previsto più in là col tempo. Ci sarebbe di mezzo anche la serie Samsung Galaxy S22, ma sappiamo che in Europa dovrebbe arrivare con l'Exynos 2200 anziché la controparte Snapdragon. Non ho considerato il pieghevole Honor Magic V e iQOO 9, cioè modelli relegali al solo mercato asiatico. Ma non dimentichiamoci di Realme GT 2 Pro, già presentato ma che attende una commercializzazione in Europa.

Se verrà mantenuta la stessa scheda tecnica di Edge X30, Moto Edge 30 Pro avrà uno schermo OLED da 6,7″ Full HD+ a 144 Hz, Snapdragon 8 Gen 1, 8/12 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di memoria UFS 3.1, 5.000 mAh con ricarica 68W, tripla fotocamera da 50+50+2 MP e selfie camera da 60 MP. Non dimentichiamoci, poi, che all'orizzonte c'è un Motorola Frontier che si prospetta ancora più pregiato.

