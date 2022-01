Dalla Cina arriva il primo schermo al mondo a 500 Hz

Si continua a parlare di BOE, quella che in Cina definirebbero una “national champion“, cioè quelle grosse aziende che alzano il blasone della madrepatria. Anche perché parliamo di una realtà che, specie negli ultimi anni, è riuscita a imporsi su scala globale e non soltanto nei propri confini. Dopo esserci conquistata il podio negli schermi per TV, l'intenzione di BOE è quella di scalzare la competizione e diventare la più grande azienda di schermi al mondo. Nell'attesa che ciò possa avvenire, ha iniziato i lavori per costruire la più grande fabbrica di schermi al mondo. Tutti risultati che l'hanno portata a collaborare con un colosso quale Apple nel settore di tablet e notebook e (in maniera minore) in quello smartphone, in vista di un possibile sorpasso ai danni di Samsung e LG. A tal proposito, vi invito a leggervi questo focus che vi spiega perché la Cina stia diventando così importante per Apple.

BOE mostra il primo schermo in grado di raggiungere i 500 Hz di frequenza

Nel proseguo di questa serie di traguardi, BOE ha stupito tutti presentando quello che è a tutti gli effetti il primo schermo al mondo a 500 Hz. BOE afferma di aver compiuto una svolta nel campo della tecnologia dei semiconduttori di ossido utilizzati nell'industria dei monitor. La compagnia è riuscita a superare problemi tipici della filiera produttiva, fra cui l'utilizzo e la lavorazione del rame (diffusione, ossidazione e perforazione) e l'equilibrio fra azoto e ossigeno.

In questo modo, BOE sarebbe riuscita a rompere il monopolio di Samsung, realizzando uno schermo da 27″ Full HD a 500 Hz, quindi estremamente fluido ma anche in alta risoluzione e a bassa potenza. Il tutto in cornici piuttosto ridotte, rispettando gli standard degli schermi attualmente in commercio. Le specifiche rilasciate da BOe parlano di una risposta di soli 1 ms, un output a 8 bit e il supporto in uscita eDP (Embedded Display Port).

Finora lo standard più alto si attesta sui 360 Hz, refresh rate che possiamo trovare sui notebook da gaming targati Alienware, ASUS e Acer. Tuttavia, lo schermo da 500 Hz di BOE è ancora in fase prototipale e potrebbe volerci tempo prima di vederlo in azione.

