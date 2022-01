OPPO guarda ad un flip phone molto competitivo

OPPO ha sicuramente convinto gli addetti ai lavori con il suo pieghevole Find N, ma adesso nei piani c'è un flip phone. Infatti, il brand sta pensando al lancio di uno smartphone con conformazione a conchiglia per portare sul mercato il vero rivale di Samsung Galaxy Z Flip 3.

OPPO, ecco quando arriva il flip phone: sarà più economico di Z Flip 3

A riportare questa indiscrezione è stato 91Mobiles con Mukul Sharma, che hanno spiegato che OPPO sta valutando attentamente di entrare nel settore dei flip phone, quindi degli smartphone clamshell. Il punto di riferimento, inevitabilmente, è il modello di Samsung che sta avendo un successo davvero importante, convincendo anche gli altri brand ad investire su questo tipo di dispositivi.

Rispetto a Find N, OPPO punta a renderlo più economico del potenziale rivale sopracitato, quindi bisogna aspettarsi un flip phone che non costi più di 800€. In più, non sarebbe neanche poi così lontano, visto che il brand punta a lanciarlo entro il Q3 2022, quindi entro settembre di quest'anno, magari insieme alla seconda edizione del pieghevole già lanciato.

Ma come potrebbe essere questo smartphone? La domanda potrebbe darcela il brevetto che abbiamo conosciuto quasi un anno fa, ma ad oggi non ancora concretizzato. Certo è che OPPO dovrà creare un dispositivo in grado di far più gola del possibile flip phone che anche Xiaomi sta valutando, oltre che di Samsung, ma se le premesse sono quelle del Find N, siamo sulla strada giusta.

