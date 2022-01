Quest’app trasforma lo schermo di Samsung Galaxy Z Flip 3

Nel panorama degli smartphone pieghevoli, Samsung Galaxy Z Flip 3 è l'unico che sta spopolando sul mercato. Nell'attesa che Huawei P50 Pocket arrivi da noi e che sia presentato il futuro Moto RAZR 3, quello di Samsung è praticamente l'unico smartphone a conchiglia in circolazione. È un telefono che vanta un form factor molto compatto e soprattutto un prezzo molto più democratico di Z Fold 3 e suoi simili. Basti pensare che pochi giorni era addirittura sceso al prezzo folle di 449€. Ve lo siete persi? Occorre rimediare: iscrivetevi subito al nostro canale di offerte GizDeals! Chi ci segue già potrebbe essere riuscito ad accaparrarsene uno a quel prezzo, ma questo articolo è anche chi l'ha acquistato in altre occasioni. Sì, perché oggi vi parlo di un'app che migliora il funzionamento dello schermo esterno che Samsung ha implementato sul suo flip phone.

Se hai un Samsung Galaxy Z Flip 3, quest'app potrebbe migliorarne l'utilizzo

Mentre smartphone pieghevoli come Z Fold 3 hanno uno schermo esterno simile a quello dei telefoni tradizionali, Samsung Galaxy Z Flip 3 ha uno schermo ben più striminzito. Da chiuso, infatti, il flip phone ha un pannello da soli 1,9″ (meglio comunque degli 1,1″ del modello precedente) e non può quindi essere utilizzato come uno schermo normale. A cose normali, questo second display può fungere da Always-On Display, mostrando informazioni come orario, data e percentuale della batteria. Ma può anche avviare Samsung Pay per i pagamenti mobile, regolare luminosità e profili audio, controllare notifiche, player musicale, meteo, appuntamenti, sveglie, registratore vocale, timer e Samsung Health.

Ma qualcuno ha ben pensato di porre rimedio a queste limitazioni, creando un'app che renda più versatile lo schermo esterno di Samsung Galaxy Z Flip 3. Si chiama CoverScreen OS ed è stata creata dallo sviluppatore dietro ad app celebri come Energy Ring, Energy Bar, Access Dots e Media Bar. Grazie a questa applicazione, lo schermo del flip phone Samsung dà più informazioni sulle notifiche, ci sono nuove scorciatoie come quella per la torcia e ci sono persino un app drawer e un task manager per switchare rapidamente fra le ultime app aperte.

Se foste interessati a provare CoverScreenOS sul vostro Samsung Galaxy Z Flip 3, potete farlo scaricando l'app gratuita direttamente dal Google Play Store. Inoltre, c'è un thread dedicato su XDA per seguirne lo sviluppo, vedere le testimonianze di chi l'ha provato e suggerire quali altre aggiunte vorreste vedere.

Scarica CoverScreenOS dal Play Store

