Quest’app rende più bello l’indicatore batteria del vostro smartphone

Molto spesso si parla di modding e di personalizzazione, ma ci sono anche app come Energy Bar che aprono il mondo della customizzazione anche agli utenti meno navigati. Perché non è sempre necessario sbloccare il bootloader ed avere i permessi di root per rendere più originale il proprio smartphone. Specialmente grazie al lavoro dello sviluppatore IJP, che abbiamo già avuto modo di apprezzare con la celebre app Energy Ring e la meno conosciuta ma non per questo meno utile Access Dots.

Energy Bar aggiunge un'opzione di personalizzazione per l'indicatore di batteria

Come nel caso di Energy Ring, l'app Energy Bar si pone come obiettivo quello di rendere l'indicatore della batteria più personalizzabile. Solitamente sugli smartphone Android si possono scegliere pochi stili di default: percentuale, icona della batteria e poco altro. Con quest'app si può sfruttare lo spazio della barra di stato per aggiungere un indicatore sotto forma di barra che si sviluppa in senso orizzontale.

Chiaramente nell'app si possono scegliere varie opzioni di personalizzazione della barra, a partire dal colore. Si può scegliere se utilizzare un colore unico segmentato in base al livello di carica, con il rosso che indica una batteria quasi scarica. Ma si può anche impostare un gradiente per renderla più variopinta, così come animazioni di movimento e quale sia il suo posizionamento e la sua trasparenza. Non manca un'opzione che ne permette l'oscuramento nel momento in cui si avviano app a tutto schermo, in modo da non intralciarne la visione.

Se aveste uno smartphone con schermo curvo, sappiate che c'è anche una versione dell'app studiata per questa tipologia di display.

