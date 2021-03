Quest’app aumenta la privacy su qualsiasi smartphone Android

Abbiamo parlato in lungo e largo di come Android 12 migliorerà privacy e sicurezza degli smartphone, ma l'aggiornamento è ben lungi dall'essere prossimo. La maggior parte degli utenti riceverà l'aggiornamento nel 2022, ma c'è un modo per tutelarsi già da adesso. Da quando gli smartphone sono diventati un elemento fondamentale del proprio quotidiano, è necessario sapere cosa succede al suo interno. Per esempio, non sarebbe ideale avere modo di sapere in tempo reale se un'app sta utilizzando fotocamera, microfono o GPS?

Access Dots vi dice in tempo reale se microfono, fotocamera e GPS sono utilizzati

Non a caso oggi vi voglio parlare di Access Dots, un'app il cui scopo è proprio quello di rendervi più coscienti delle componenti sensibili dello smartphone Android. Potreste averne già sentito parlare, dato che esiste già da tempo, ma con l'ultimo aggiornamento la protezione della privacy è ulteriormente migliorata.











Una volta installata, infatti, Access Dots mostra dei puntini colorati nella barra di stato per informarvi quando un'app di terze parti inizia ad utilizzare le componenti succitate. Potete scegliere quale colore preferite per microfono, fotocamera e GPS, nonché il posizionamento dei pallini. Inoltre, l'app registra un access log, da poter consultare per vedere quali app hanno usato microfono, fotocamera e/o GPS e quando.

Non è una coincidenza che un'app del genere sia realizzata dallo stesso sviluppatore di Energy Ring, altra app molto apprezzata dagli utenti Android.

