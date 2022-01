I saldi invernali tech di Xiaomi entrano nel vivo: tante occasioni, con sconti fino a -33%

I saldi invernali tech 2022 sono già partiti e in tanti hanno dato il via alle rispettive promozioni: a questo giro vi segnaliamo l'iniziativa dello store di Xiaomi, con smartphone e accessori in offerta fino al 33% di sconto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e quali sono le occasioni più golose!

Saldi invernali tech 2022: tutte le offerte di Xiaomi, tra smartphone e accessori in sconto

L'evento dello store ufficiale di Xiaomi dedicato ai saldi invernali 2022 durerà fino al 19 gennaio, con tante offerte su smartphone, indossabili, accessori, prodotti smart life e tanto altro. Tra le occasioni ghiotte non mancano nomi del calibro di Xiaomi 11T e POCO F3 5G mentre per gli amanti della mobilità green ci sarà anche un super sconto dedicato all'ultimo monopattino elettrico del brand.

Volete scoprire tutte le offerte dedicate ai saldi invernali di Xiaomi? Allora in basso trovate il link alla pagina principale dell'evento dello store ufficiale: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Prima di lasciavi, eccovi anche una breve selezione di prodotti in sconto; vi segnaliamo anche che ogni giorno ci sono nuove occasioni in offerta lampo, quindi date sempre un'occhiata allo store, in modo da non perdere nessuna bomba.

Per restare sempre aggiornato su novità, presentazioni ed offerte Xiaomi, Redmi e POCO (e per trovate tanti altri appassionati) iscrivetevi al nostro gruppo Telegram dedicato alla compagnia cinese!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il