Moto RAZR 3: il flip phone flagship sta tornando

Il mondo degli smartphone pieghevoli si sta espandendo: il 2022 vedrà l'arrivo di nuovi modelli, compreso Moto RAZR 3. Forse il suo nome non sarà questo, ma quello che è certo è che Lenovo è intenzionata a riproporre il suo flip phone. A tutti gli effetti, è stato il brand Motorola a riportare in auge questo form factor, forte dell'eredità dello storico modello degli anni 2000. Da allora, anche altre aziende hanno fatto lo stesso: principalmente Samsung, che con la linea Z Flip ha conquistato una grossa fetta di mercato nel segmento dei pieghevoli. Più recentemente, poi, anche Huawei ha fatto lo stesso, presentando un P50 Pocket che si prospetta tecnicamente molto competitivo.

Aggiornamento 11/01: un nuovo leak ci svela quali sarebbero le specifiche di Motorola RAZR 3. Le trovate a fine articolo.

Lenovo conferma: un nuovo Moto RAZR 3 è all'orizzonte

Nonostante sia stata la prima a introdurre Moto RAZR nel 2019, è passato più di un anno dal lancio dell'ultimo modello 5G. Da allora, Motorola si è concentrata sugli smartphone tradizionali, come i top di gamma Moto Edge X30 ed Edge S30 o il refresh della serie Moto G. Ma quello che sembrava un esperimento non entusiasmante lato vendite sta per essere replicato.

La conferma ci arriva dallo stesso Chen Jin, general manager di Lenovo Mobile: è in arrivo un nuovo modello di terza generazione, ovvero Moto RAZR 3. La notizia arriva con tanto di immagine teaser, in cui ci viene rivelato che il flip phone avrà un meccanismo di apertura e chiusura migliorato. Si parla di tecnologia “Star Orbit Hinge”, di cui però non conosciamo ancora le specifiche. È ancora presto per dirlo con certezza, ma nell'immagine sembrerebbe confermato il design interno delle precedenti generazioni, quindi con “mento” piuttosto pronunciato. Lenovo parla anche di chipset migliorato, migliore interazione uomo/macchina e un'estetica più appagante.

Nuovo leak | Aggiornamento 11/01

Il team XDA è entrato in possesso di informazioni che ci svelerebbero quali sarebbero le specifiche chiave di Moto RAZR 3. Al contrario dei modelli precedenti, il nuovo esponente sarebbe un top di gamma vero e proprio. Ciò significa la presunta presenza dello Snapdragon 8 Gen 1 e non di chip quali lo Snapdragon 765G e 710 come per i suoi predecessori. I tagli di memoria comprenderebbero 6/8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di archiviazione. Inoltre, il suo comparto connettività comprenderebbe il supporto UWB, potendo così comunicare con i dispositivi compatibili in maniera più precisa.

Non sappiamo ancora quale diagonale dovrebbe avere, ma secondo XDA il display centrale AMOLED Full HD con refresh rate a 120 Hz. Viene anche sottolineato come il design sarà migliore, senza tacche troppo ingombranti. Finiscono qua le informazioni, specificando che Moto RAZR 3 sarà lanciato anche in Europa, oltre che in Cina e USA.

