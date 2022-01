Xiaomi MIX Flip: la scheda tecnica sarebbe di tutto rispetto

Il 2022 rappresenterà la nuova ondata di pieghevoli Xiaomi, compreso il primo flip phone, apparentemente denominato Xiaomi MIX Flip. L'ha fatto Motorola per la prima volta nel 2019 con la “remaster” della linea RAZR, seguita successivamente da Samsung con la serie Z Flip e ultimamente da Huawei P50 Pocket. Xiaomi si è già cimentata nel mondo dei pieghevoli con il primo MIX Fold, ma la seconda generazione comprenderà anche un cosiddetto “smartphone a conchiglia”. Un modello che dovrebbe affiancare il secondo modello della serie MIX Fold: vediamo quali saranno le sue novità, fra scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 03/01: un nuovo leak ci rivela alcune delle caratteristiche tecniche dello Xiaomi MIX Flip. Trovate tutte le informazioni all'interno dell'articolo.

Xiaomi MIX Flip: come sarà fatto il primo flip phone targato Xiaomi?

Design e display

Partendo dalla premessa che Xiaomi MIX Flip è un nome ipotizzato e non ancora certo, come sarà fatto il primo flip phone Xiaomi? Per il momento non abbiamo ancora immagini ufficiali o ufficiose sul pieghevole a conchiglia. Prendendo un recente brevetto, potrebbe non essere non molto lontano nel design proprio dallo Z Flip 3. A questo si unisce un doppia fotocamera nella parte superiore, in cui dovrebbe essere alloggiato un piccolo second display da 1,9″. Questo sarebbe utile per consultare al volo informazioni come orologio, notifiche e chiamate in arrivo.

Passando al display interno, dovremmo avere un pannello AMOLED con design punch-hole per contenere la selfie camera. Secondo un leak, ci si aspetta una diagonale da 6,81″ Full HD+ con refresh rate fino a 120 Hz.

Hardware e fotocamera

Nonostante Xiaomi MIX Flip non dovrebbe essere il pieghevole di punta del 2022, il suo comparto hardware non sarebbe da meno per chi cerca una soluzione top. Si vocifera della presenza dello Snapdragon 8 Gen 1, SoC Qualcomm a 4 nm con CPU octa-core ARMv9 fino a 3 GHz e GPU Adreno 730. I tagli di memoria comprenderebbero 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di archiviazione UFS 3.1 non espandibile. Passando alla batteria, questa sarebbe un modulo da 3.800 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 67W, la più potente su un flip phone.

E per il comparto fotografico? Si parla della presenza di un sensore principale da 50 MP ed un secondo, grandangolare, da 13 MP. Per la selfie camera punch-hole, invece, ci si aspetta un sensore da 20 MP.

Xiaomi MIX Flip – Quando arriva?

Ma quando arriva il primo pieghevole a conchiglia Xiaomi MIX Flip? La risposta è piuttosto incerta, ma nutriamo speranze nel fatto che il brand possa intavolare una presentazione nei primi mesi del 2022, magari in febbraio, oppure in concomitanza di Xiaomi 12 Ultra, non presente nella maxi-data del 28 dicembre 2021, proprio come accadde con MIX Fold.

