Xiaomi MIX Fold 4 sarà il primo pieghevole Global, ma ci sono dubbi per l’Europa

Aggiornamento 31/01: i leak si fanno scettici sull’effettiva disponibilità internazionale di Xiaomi MIX Fold, trovate il perché nell’articolo.

Ad agosto 2023, Xiaomi ha presentato la sua ennesima aggiunta alla gamma pieghevole: una serie di dispositivi giunti ormai alla terza incarnazione, ma di una versione internazionale nemmeno l’ombra. Forse il 2024 potrebbe essere l’anno giusto e i Mi Fan potrebbero festeggiare: Xiaomi MIX Fold 4 sarebbe stato avvistato in una certificazione e sembra essere prevista anche una variante Global. Il primo foldable di Xiaomi fuori dalla Cina sarà finalmente realtà?

Xiaomi MIX Fold 4 avvistato in versione Global: sarà il primo pieghevole Xiaomi per i mercati internazionali?

L’attuale Xiaomi MIX Fold 3 è stato protagonista della nostra recensione, ma purtroppo non è mai arrivato in versione Global. Tuttavia, questa tendenza potrebbe invertirsi da quest’anno: in fondo, i principali produttori di smartphone cinesi stanno iniziando timidamente ad affacciarsi all’Europa (per quanto riguarda i modelli foldable), e dopo che OnePlus ha lanciato il suo pieghevole Open è probabile che il trend sarà sdoganato. E infatti ecco arrivare una sorpresa dall’ente IMEI GSMA: una certificazione dedicata a Xiaomi MIX Fold 4 Global.

Al momento il nome commerciale del dispositivo non è stato rivelato ma la sigla ricorda parecchio quella della serie MIX Fold. L’ente certificativo ha inserito nel suo database il presunto Xiaomi MIX Fold 4 con la sigla 2405CPX3DC, in riferimento al mercato cinese. A sorpresa, ecco spuntare anche il numero di modello 2405CPX3DG, in questo caso in riferimento al mercato internazionale.

Tuttavia, gli insider fanno presente che gli smartphone Global di Xiaomi sono sempre un enigma in fatto di disponibilità, proprio per la definizione generica di “Global” che indica tutti quei mercati esterni alla Cina. In poche parole, uno smartphone Xiaomi Global non significa necessariamente che sia disponibile all’acquisto ovunque. Nel caso di Xiaomi MIX Fold 4, si vocifera che potrebbe essere venduto solo in alcuni mercati internazionali, nello specifico Taiwan, Russia e forse Turchia, il ché taglierebbe fuori l’Europa occidentale dall’elenco.

Le sigle indicano anche il possibile periodo d’uscita: i numeri 2405, solitamente per Xiaomi, hanno questa funzione e il lancio dovrebbe essere previsto nel corso del mese di maggio 2024. C’è ancora tanto tempo, ma i Mi Fan che desiderano mettere le mani su un pieghevole di Xiaomi in versione Global possono iniziare ad incrociare le dita già da ora. Al momento design e specifiche di Xiaomi MIX Fold 4 sono ancora sconosciuti, tuttavia è impossibile non aspettarsi una struttura in-fold (cioè con uno schermo pieghevole verso l’interno), ottiche Leica e lo Snapdragon 8 Gen 3.

