Recensione Xiaomi MIX Fold 3: un (ulteriore) passo verso la giusta direzione

Ormai i tempi per il mercato dei foldable sono maturi, e se in Italia le reali alternative tra cui scegliere qualora si volesse acquistare uno smartphone pieghevole sono limitate ai prodotti di Samsung, Honor, Motorola e Huawei, in oriente stanno arrivando prodotti tecnicamente molto più interessanti di quelli disponibili da noi.

Certo, ad inizio 2024 arriverà anche nel Bel Paese l'Honor V2 (qui la nostra anteprima), ma manca ancora qualche mese e nonostante le ottime caratteristiche tecniche il foldable di Honor non sarà dotato di uno zoom periscopico.

Lo Xiaomi Mix Fold 3 invece sì, ed oltre al comparto fotocamere e al form factor da smartphone “tradizionale”, è uno dei pieghevoli più sottili al mondo, secondo solo al neo-arrivato in casa Honor.

Insomma, dopo tre generazioni il brutto anatroccolo non solo è cresciuto fino a diventare un bellissimo cigno, ma ha anche raggiunto la maturità grazie all'implementazione di migliorie hardware non indifferenti, che sono andate a risolvere gran parte dei problemi che abbiamo riscontrato nel MIX Fold 2 (qui la recensione).

Recensione Xiaomi MIX Fold 3

Design e materiali

Lo Xiaomi Mix Fold 3 continua a mantenere le stesse proporzioni viste nella generazione precedente e quando utilizzato con lo schermo esterno da la sensazione di utilizzare un dispositivo di dimensioni “tradizionali”. A differenza di quanto accade con il Samsung Z Fold 5 (qui la recensione), il pieghevole di Xiaomi ha un display esterno in 21:9 ed i vantaggi sono notevoli: le applicazioni, ad esempio, vengono visualizzate correttamente anche se non ottimizzate per questa tipologia di smartphone, ed è un particolare non indifferente quando si parla di dispositivi in-fold.

Il punto è che è veramente scomodo da utilizzare con una mano. E sì, lo so, in molti di voi si staranno chiedendo per quale astrale motivo una persona dovrebbe utilizzare un foldable con una sola mano, ma il punto è questo: se c'è una cosa che ho apprezzato del Samsung Galaxy Fold5 è proprio il fatto che, da chiuso, è comodo anche con una mano e poi, da aperto, mette a disposizione più spazio seppure sia più ingombrante.

Ad ogni modo, con Xiaomi Mix Fold 3 il brand ha fatto ulteriori passi in avanti in quanto a peso e dimensioni: misura 161,2 x 73,5 da chiuso/143,28 da aperto per uno spessore ridotto a 10,86 da chiuso e 5,26 mm da aperto, per un peso di 259 grammi. La scocca è realizzata in vetro simil-pelle per non trattenere le impronte e restituire un feeling in stile fotografico.

Ma una delle novità principali di Xiaomi MIX Fold 3, che va di fatto a correggere uno dei problemi più fastidiosi che trovammo nella generazione precedente, è la nuova cerniera, adesso composta da 198 parti quattro volte più resistenti di prima e garantite per 500.000 piegamenti. Il potenziamento della struttura ha permesso di ridurre la grinza dello schermo nonché l'introduzione della modalità Hover, con cui è possibile piegare lo smartphone fra 45° e 135° per usarlo appoggiato a una superfice per guardare video, scattare foto e così via. Va detto però, che a differenza del foldable di Samsung lo Xiaomi MIX Fold 3 non è dotato di alcuna certificazione per la resistenza ad acqua e polvere.

Il sensore per le impronte digitali è posizionato nel sottilissimo tasto d'accensione e nella zona superiore del dispositivo continua ad essere presente il comodissimo blaster IR per trasformare lo smartphone in un telecomando universale.

Display

In quanto a display, nulla da dire: i pannelli Samung E6 utilizzati nel dispositivo sono eccezionali, almeno dal punto di vista hardware. Quello esterno utilizza un pannello OLED da 6.56 pollici di fantastica qualità, con un refresh rate massimo di 120 Hz e compatibile con Dolby Vision e HDR10+. Il suo rapporto è 21.3:9, il che lo rende decisamente più tradizionale rispetto allo Z Fold5.

Da aperto, lo schermo principale dello Xiaomi MIX Fold 3 è un fantastico OLED da 8.02 pollici di tipo LTPO 2.0, quindi con un refresh rate variabile da 1 a 120 Hz. È ricoperto da un vetro ultrasottile Schott UTG con rivestimento antiriflesso, che rende la piega interna meno visibile rispetto a quella che troviamo nello Z Fold 4. Sia chiaro però, la piega c'è e si vede, ma non quanto quella del dispositivo di Samsung.

Ciò che cambia profondamente rispetto alla generazione precedente è la luminosità di picco, che nello Xiaomi MIX Fold 3 arriva addirittura a 2600 nits (ed in pratica è al pari di quella dell'Honor V2).

Insomma, c'è poco da criticare ai display del nuovo foldable di Xiaomi, anche se alcune cose vanno sottolineate: Xiaomi MIX Fold 3 non dispone di alcun PWM dimming, non supporta il pennino ed il display interno gestisce davvero male le impronte.

E, sì, tutti i pieghevoli hanno questo problemino con lo schermo interno, ma il dispositivo di Xiaomi è un po' peggio della media in quanto a trattamento oleofobico e ci si troverà a pulire lo schermo davvero troppo spesso.

Hardware e prestazioni

Ad animare Xiaomi MIX Fold 3 ci pensa uno Snapdragon 8 Gen 2, che è affiancato da 16 GB di memoria ram di tipo LPDDR5 e memoria interna di tipo UFS 4.0 che può arrivare fino a 1TB. Conosciamo bene il nuovo aggiornamento del SoC di Qualcomm ed è quindi inutile dire quanto sia migliorato dal punto di vista della gestione energetica. Le prestazioni dello Xiaomi MIX Fold 3 sono il top che si può chiedere in questo momento ad uno dispositivo mobile, anche se (e a breve lo andremo a vedere con i benchmark) nonostante l'azienda osanni il suo nuovo sistema di dissipazione, una cosa bisogna tenerla bene in mente: Xiaomi MIX Fold 3 riscalda parecchio, al punto di rendere impossibile anche l'esecuzione dello Stress Test di AnTuTu.

Ed il motivo è dovuto ad una delle caratteristiche principali dello smartphone: la sottigliezza. Dato lo spessore estremamente ridotto, la dissipazione del calore potrebbe essere un grosso problema. Il che vuol dire che, certo, si potranno effettuare tutte le operazioni più complesse con lo Xiaomi MIX Fold 3 ma a parità di hardware e prestazioni l'esperienza in gioco potrebbe essere influenzata da un thermal trhottling non indifferente, che ad un certo punto abbasserebbe il framerate.

Ed è un po' un controsenso perché se il form factor del display interno non porta giovamenti importanti nella riproduzione dei video (per via delle bande nere), quando si va a giocare l'esperienza è decisamente migliore rispetto agli smartphone normali.

La cosa buona però, è che nonostante si scaldi parecchio, le zone con la temperatura più alta sono distanti dall'impugnatura che tipicamente si utilizza quando lo smartphone è aperto, e non si avranno fastidi alle mani.

Tornando ad argomenti più “umani”, l'audio in capsula è ottimo, così come l'effetto stereofonico garantito da due speaker indipendenti, ottima la connettività alle reti WiFi 6E e molto veloce il sensore per le impronte digitali. Bene anche il sensore di prossimità, che è fisico e funziona egregiamente.

Fotocamere

Il comparto fotografico è composto da 4 sensori da 50+12+10+10 MP f/1.8-2.2-2.0-2.9. Il sensore principale è il Sony IMX800 da 1/1.56″ con stabilizzazione SMA OIS, l'ultra-grandangolare è un OV13B10 con FoV da 120° e i due teleobiettivi sono entrambi Samsung S5K3K1 con stabilizzazione OIS. Per il nuovo pieghevole, Xiaomi ha scelto di usare una coppia di teleobiettivi 3.2/5x con struttura periscopiale. Il tutto è condito dalla partnership con Leica, a partire dalle lenti Vario-Summicron di tipo 1G+6P passando per le implementazioni software, fra scienza colore, filtri e modalità di scatto. Rispetto alla precedente generazione, poi, questa volta ci sono non una ma due selfie camera OV20B da 20 MP.

Un hardware di tutto rispetto, paragonabile a quello di uno smartphone “tradizionale”, nel quale ho notato un piccolo particolare che mi è piaciuto tantissimo: le fotocamere posteriori hanno le stesse lunghezze focali di quelle dello Xiaomi 13 Ultra (qui la recensione) e considerando che l'ultra wide è un 15 mm equivalente, la principale è un 23 mm equivalente, lo zoom 3.2x è un 75 mm equivalente e la periscopica è una 115 mm equivalente, con le fotocamere dello Xiaomi MIX Fold 3 non si avrà alcuna difficolta a trovare lo scatto perfetto a qualsiasi discanza dal proprio soggetto.

E sì, questo è il più grande vantaggio di questo dispositivo rispetto agli altri telefoni pieghevoli: qualsiasi siano le condizioni di scatto, con lo Xiaomi MIX Fold 3 si realizzeranno immagini di qualità nettamente superiore a qualsiasi altro foldable in circolazione (eccezion fatta per quello di Huawei) e grazie alla collaborazione con Leica i colori saranno sempre ben bilanciati, così come i bianchi e la gamma dinamica.

Quando si scatta di notte però le cose cambiano, dovuto all'hardware stesso utilizzato dal brand: ad eccezione della fotocamera principale, il resto dei sensori è troppo piccolo. Il che vuol dire che, soprattutto in condizioni di bassissima luminosità, le foto notturne non sono nitide come quelle diurne e quanto si scatta soggetti in movimento lo smartphone potrebbe andare in difficoltà.

Buoni i video, che però non possono essere registrati alla stessa risoluzione e framerate con tutte le ottiche: l'ultra wide si ferma al 4K a 30 fps, la principale arriva a 8k a 24 fps, la 3.2x arriva a 4K a 60 fps così come la periscopica. Peccato.

Software

In quanto a software faccio una premessa: lo Xiaomi MIX Fold 3 che abbiamo ricevuto in prova utilizza una ROM cinese, che dispone della lingua inglese e che integra i servizi Google ed il Play Store. Per questo, mi limiterò a raccontarvi la mia esperienza con le funzionalità che Xiaomi ha pensato per il suo pieghevole. E, fortunatamente, Android 13 ha risolto praticamente tutti i problemi che abbiamo riscontrato con la generazione precedente.

Ora, ad esempio, è possibile affiancare due applicazioni (con una terza fluttante) sia in orizzontale che in verticale, l'applicazione fotocamera è stata ottimizzata per essere utilizzata anche con lo smartphone piegato e permette la visualizzazione anteriore dell'anteprima, e molte applicazioni sono ora compatibili con quella che Samsung chiama modalità “Flex”: YouTube, Netflix etc finalmente si adattano quando lo schermo è piegato a 90° cosa che però purtroppo non accade con Chrome.

Insomma, i passi in avanti sono stati fatti, ma l'esperienza “foldable” di Xiaomi continua ad essere nettamente inferiore a quella pensata da Samsung con il suo Z Fold5. In soldoni, per il mio tipo di utilizzo preferisco di gran lunga continuare ad utilizzare il pieghevole Samsung. Ma il mondo è bello perché è vario, e magari per alcuni di voi non sarà così.

Batteria e ricarica

La batteria dello Xiaomi MIX Fold 3 è una 4800 mAh che, seppur non grandissima, garantisce un'ottima autonomia al dispositivo. Nei miei test sono riuscito a superare le 6 ore di display acceso utilizzando solo quello esterno e circa 5 ore e mezzo utilizzando quello interno, e sono risultati più che buoni soprattutto considerandone la luminosità.

Ed è ottima anche la ricarica: Xiaomi MIX Fold 3 supporta la ricarica veloce a 67w e wireless a 50w che sì, non è tra le più veloci nel mercato, ma è profondamente più prestante dei 25w che troviamo nello Z Fold5. Con questa potenza, lo Xiaomi MIX Fold 3 si potrà ricaricare totalmente dallo 0% al 100% in circa 40 minuti.

Prezzo di vendita, disponibilità in Italia e conclusioni

Xiaomi Fold 3 è uno smartphone venduto solo in Cina e che molto probabilmente non arriverà mai in versione Global in Italia. Qualora vogliate acquistarlo però, tramite il box in basso potrete portarvi a casa la versione 12/256 a 1527 euro: sia chiaro però, si tratta della versione cinese con software in inglese e tutti i servizi Google funzionanti.

Tirando le somme, lo Xiaomi Fold 3 è l'ennesimo passo nella giusta direzione per il mondo degli smartphone pieghevoli. E sì, soprattutto dopo aver provato l'Honor V2 sono convinto che i prossimi dispositivi di questa categoria si avvicineranno sempre di più al form factor di uno smartphone tradizionale: avere un prodotto sottile e leggero come lo smartphone di Xiaomi influenza positivamente l'esperienza utente generale, anche se va detto che alcune cose sono ancora da migliorare.

L'impermeabilità assente, le temperature non ottimali, i video poco brillanti e il software non ancora ben ottimizzato per l'esperienza “pieghevole” sono punti a sfavore importanti per questa terza generazione di foldable, tuttavia la nuova cerniera ed il comparto fotocamere super completo sono delle novità che ci è piaciuto tantissimo trovare nello Xiaomi Fold 3.



N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le