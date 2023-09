Xiaomi MS11 certificata: si avvicina l’esordio dell’auto EV

Adesso è certo (o quasi): la prima auto elettrica della compagnia di Lei Jun si chiamerà Xiaomi MS11. Bisogna tornare indietro a inizio 2023 quando iniziava a farsi strada in rete il presunto nome dell'auto EV di Xiaomi, con tanto di immagini trapelate che ne svelavano in anticipo il design. Per il momento non abbiamo mai avuto conferme sul nome, visto che comunque mancano ancora mesi alla presentazione ufficiale, ma a dipanare il dubbio ci ha pensato la certificazione Bluetooth SIG.

L'auto EV Xiaomi MS11 è stata certificata: ecco cosa ci aspetta dalla prima auto elettrica Xiaomi

L'ente certificativo non lascia spazio al mistero: il veicolo viene nominato proprio come Xiaomi MS11 EV, con numeri di modello IC4034-BD, IC4004-BD, IC4024-BD, IC4054-BD, IC4005-BD e IC4015-BD. Questo perché, come ogni auto elettrica che si rispetti, anche quella di Xiaomi sarà ovviamente dotata di connettività Bluetooth 5.2 per abbinare lo smartphone, così come Radio, USB Media, GPS ed Apple CarPlay. Inoltre, la certificazione rivela anche la presenza di chipset Qualcomm, probabilmente il Qualcomm 8295 già vociferato in precedenza.

Nomi e certificazioni a parte, sappiamo che dell'auto Xiaomi dovrebbero essercene due modelli, Modena e Le Mans, dal diverso prezzo e target di riferimento. Recentemente abbiamo scoperto anche le informazioni su batteria e ricarica, per una Xiaomi MS11 che è già stata svelata dalle immagini trapelate in rete prima del previsto. Per il suo debutto nel mercato automobilistico, è previsto che Xiaomi adotti una strategia commerciale aggressiva, simile a quanto visto con smartphone e accessori.

