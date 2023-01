Ecco come l’auto EV di Xiaomi sfiderà Tesla Model 3

Dopo che alcuni dubbi sono spuntati in rete sui progressi del progetto, forse non è un caso che si torni a parlare dell'auto elettrica di Xiaomi, questa volta con notizie più incoraggianti. Non soltanto il tanto atteso veicolo della compagnia di Lei Jun è stato paparazzato dal vivo, ma soprattutto fonti vicina alla vicenda ci permettono di scoprire nuovi dettagli sulle caratteristiche tecniche e sulle strategie di vendita.

Nuove foto dal vivo per l'auto elettrica Xiaomi: nuovi dettagli Tesla

Ogni volta che si parla di auto EV, è innegabile che Tesla Model 3 sia probabilmente il modello di riferimento per l'intero settore, e questo Xiaomi lo sa bene. Al punto tale che, secondo quanto vociferato, avrebbe proceduto ad acquistarne un modello per smontarlo e studiarne le specifiche, una tecnica che in molti se non ogni azienda attua per carpire i segreti della concorrenza. E tenendo a mente che Model 3 viene venduta in Cina a partire da 229.900 RMB, circa 32.000€, le fonti affermano che Xiaomi starebbe lavorando a due modelli di auto elettrica. Il modello più economico, nome in codice “Modena“, avrebbe dimensioni medie, un impianto da 400V con batterie al litio ferro fosfato di BYD, sensoristica con 5 radar a onde millimetriche e fotocamera. Il tutto a un costo pari a 260.000/300.000 RMB, cioè circa 36.000/42.000€, per quanto sia ancora in discussione a causa dell'aumento dei prezzi delle batterie.

Quella che vedete in queste immagini, scattate allo Xiaomi Science and Technology Park, sarebbe invece il modello più costoso, nome in codice “Le Mans“, il cui prezzo salirebbe a 350.000 RMB, circa 48.000€. L'aumento di prezzo sarebbe da attribuire alla maggiore potenza, da 800V con batterie Qilin di CATL, e una ricarica molto rapida, solo 15 minuti da 0% a 80%. Si menziona anche la presenza del chip NVIDIA Orin, la scelta più apprezzata in ambito automobilistico, nonché di LiDAR e tre motori con algoritmi Xiaomi.

Per entrambi i modelli ci sarebbe comunque l'inedito chip Qualcomm 8295 a gestire l'abitacolo smart, atteso per la prima volta a fine anno su Jidu ROBO-01. Oltre al prezzo cambierebbe anche la disponibilità: “Modena” dovrebbe essere presentata al pubblico a fine 2023 con disponibilità da inizio 2024, mentre “Le Mans” arriverebbe nel corso del 2025.

