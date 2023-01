Problemi per l’auto elettrica Xiaomi? Risponde l’azienda

Ultimamente l'hype sembra essersi placato, ma Xiaomi sta portando avanti la creazione della sua prima auto elettrica, un progetto tanto ambizioso quanto ostico. Seppur possa vantare un know-how piuttosto esteso in ambito tecnologico, progettare e realizzare un veicolo vero e proprio, per di più di nuova generazione, è un obiettivo che finora nessuna azienda tech ha mai conquistato. Un colosso quale Huawei si è affidato a terze parti limitandosi a realizzarne il sistema infotainment, per esempio, e anche Apple sembra tentennare nel gettarsi in un'impresa del genere.

Aleggiano rumors negativi attorno allo sviluppo della prima auto elettrica di Xiaomi

L'ultimo aggiornamento rilevante da parte di Xiaomi è arrivato durante l'estate 2022, durante il mega-evento in cui è avvenuta la presentazione di Xiaomi MIX Fold 2, Pad 5 Pro 12.4, Watch S1 Pro, Buds 4 Pro e il suo primo robot umanoide. In quell'occasione vennero dati ulteriori dettagli sulla magnitudo del progetto automobilistico, con un team formato da oltre 600 dipendenti e investimenti pari a 10 miliardi nel giro di 10 anni. Oltre alle parole del patron Lei Jun, il palcoscenico venne sfruttato anche per mostrare un primissimo video dell'auto Xiaomi in azione, dando più concretezza al tutto.

Da allora, Xiaomi non si è più pronunciata sull'argomento, ma rumors e leak sono tutt'altro che terminati. Per esempio si è parlato di come sia migliorato il suo sistema di guida autonoma e lo stesso Lei Jun si è pronunciato in merito alle critiche ricevute, sia in merito al prezzo che a presunti ritardi nel lancio e intoppi produttivi e gestionali. In rete è circolata l'indiscrezione che vedrebbe Xiaomi aver incontrato rallentamenti di varia natura, con la sua prima auto che sarebbe sì finalizzata ma non approvata dagli enti preposti. Un'indiscrezione che arriva a definire il progetto di Xiaomi “un disastro“, al punto tale da spingere Wang Hua, direttore del team PR di Xiaomi, a esporsi pubblicamente su Weibo. La risposta è piuttosto categorica, bollando il tutto come fake news e aggiungendo che lo sviluppo dell'auto Xiaomi sta procedendo senza intoppi, anche perché non sarebbe prevista nessuna approvazione del genere. Nel corso del 2023 avremo quasi certamente nuove notizie sull'auto Xiaomi, il cui lancio è previsto per il 2024.

