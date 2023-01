OnePlus Buds Pro 2: le nuove TWS con ANC debuttano a prezzo scontato

Insieme al nuovo top di gamma OnePlus 11, la compagnia cinese ha presentato anche l'ultima incarnazione delle sue cuffie TWS premium. Se volete scoprire dove comprare le OnePlus Buds Pro 2 e come fare per risparmiare, siete nel posto giusto (e c'è anche un codice sconto dedicato).

OnePlus Buds Pro 2: dove comprare i nuovi auricolari true wireless premium

I nuovi auricolari TWS targati OnePlus arrivano un design simile ai precedenti, ma introducono varie novità. Si tratta di auricolari con doppi driver da 11 e 6 mm, con supporto all'audio spaziale e cancellazione del rumore di fondo ANC fino a 48 dB. Ovviamente è immancabile la modalità a bassa latenza (fino a 54 ms) per giochi e video, mentre in termini di autonomia di parla di circa 6 ore (fino a 22 considerando anche la custodia). Presente all'appello anche la ricarica wireless.

Le nuove OnePlus Buds Pro 2 (in versione CN) debuttano su GizTop e sono già disponibili in offerta grazie al nostro coupon esclusivo.

