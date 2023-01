Pulisci la tua auto con la mini aspirapolvere portatile: meno di 19€!

Le nostre auto sono, inevitabilmente, solite riempirsi di sporcizia che trasciniamo sotto i piedi, o di briciole lasciate dai nostri bambini che amorevolmente mangiano in macchina nonostante i rimproveri. Grazie a questo mini aspirapolvere portatile è possibile pulire gli interni dell'auto in men che non si dica a poco più di 18€.

Pulizia assicurata con l'aspirapolvere portatile: niente più sporcizia in auto

Il mini aspirapolvere portatile offre una potenza massima di 120W ed una aspirazione da 400 Pa, alimentato da una batteria da 4000 mAh in grado di assicurare un'autonomia di 45 minuti.

Il dispositivo è in grado di pulire una intera automobile, ma anche divani, tastiere, librerie e tutti quegli oggetti che richiedono di una precisione più elevata per arrivare nei punti difficilmente raggiungibili da altri aspirapolvere.

La mini aspirapolvere portatile è disponibile su Banggood al prezzo di 18.93€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione dalla Cina, tramite Priority Shipping costa soltanto 0.51€.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il