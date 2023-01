Android Auto si aggiorna e diventa ancora più utile

Sin dalla sua nascita, il CES 2023 è stato foriere di novità soprattutto nell'ambito automobilistico, e Google ha colto la palla al balzo per annunciare il nuovo aggiornamento di Android Auto. Un aggiornamento di quelli importanti, inizialmente annunciato al Google I/O 2022 ma il cui rilascio è stato rimandato da agosto all'inizio di quest'anno. La vera novità prende il nome di “Coolwalk“, cioè il redesign che Big G ha svolto sulla sua interfaccia proprietaria, ma non è questo l'unico cambiamento significativo apportato.

Le priorità per il nuovo Android Auto sono tre, secondo Google: navigazione, comunicazione e multimedialità. La nuova UI introduce anche su auto il concetto di split-screen, migliorando la fruizione visiva e manuale del guidatore. Sulla sinistra ci sono sia la schermata di navigazione che la dock con le scorciatoie alle app usate di recente da richiamare rapidamente, mentre sulla destra la scheda multimediale. Questa UI è anche in grado di adattarsi automaticamente al formato dello schermo, che sia orizzontale, verticale, quadrato e così via.

Le altre novità riguardano le funzioni di Assistant, a cui sono stati aggiunti dei suggerimenti smart per fungere da promemoria per le chiamate persone, la condivisone dell'orario d'arrivo e il consigliare musica o podcast in base alle proprie preferenze. Molti saranno contenti di sapere che è stata introdotta una nuova barra multimediale, con cui facilitare l'ascolto potendo mandare avanti o indietro o saltare alla traccia successiva o precedente. È stato aggiunto anche il supporto alle chiamate WhatsApp, per quanto per il momento saranno limitate solo agli smartphone Samsung e Pixel, e la condivisione delle chiavi digitali NFC verrà estesa da Pixel e iPhone a Samsung e Xiaomi entro fine 2023. Infine, alcuni modelli di auto EV potranno godere delle nuove mappe HD, con l'aggiunta di dettagli come indicatori di corsia, segnaletica e barriere stradali.

Tutte queste modifiche compongono il nuovo Android Auto, il cui roll-out inizia nel 2023, anche se presumiamo che il rilascio avverrà in modo graduale in giro per il mondo. Per usufruirne, la prima cosa da fare è effettuare l'aggiornamento all'ultima versione dell'app ufficiale:

