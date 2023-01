Dove comprare OnePlus 11: debutta già in sconto con Coupon

Il nuovo flagship di OnePlus è arrivato (per ora solo in Cina, il prossimo mese in versione Global), ancora una volta con uno stile elegante e specifiche al top. Volete mettere le mani sul dispositivo prima dell'arrivo alle nostre latitudini? Allora eccovi accontentati: andiamo a scoprire dove comprare OnePlus 11 e c'è anche la possibilità di risparmiare grazie ad un codice sconto esclusivo.

OnePlus 11: dove comprare il nuovo top di gamma con Snapdragon 8 Gen 2

Il nuovo top di gamma OnePlus 11 richiama lo stile del predecessore ma si arricchisce con un comparto tecnico rinnovato. Il flagship è mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2, ultimo chipset di punta di Qualcomm; abbiamo poi uno schermo AMOLED curvo da 6.7″ 2K, 5.000 mAh di batteria, ricarica da 100W ed una tripla fotocamera da 50 + 48 + 32 MP con IMX890 e OIS, in collaborazione con Hasselblad. Ecco il nostro approfondimento dedicato al top di gamma; continuate a leggere per scoprire dove comprare OnePlus 11, già in sconto con coupon!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop

Gli smartphone sono spediti dalla Cina con VAT Tax inclusa e spese di spedizione specificate per ogni modello. Lato software parliamo di terminali CHINA, con ROM asiatica (solo in lingua cinese ed inglese); il Play Store viene già preinstallato. Il prezzo per ogni dispositivo fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate: 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28A/66 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28A/n38/n40/n41/n66/n77/n78



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al nuovo top di gamma OnePlus.

