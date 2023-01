Giubbotti e gilet riscaldati Xiaomi YouPin: fino a -50% con i saldi invernali!

Anche se sono disponibili da un po' di tempo, lentamente stanno prendendo piede sempre di più e sono super apprezzati dagli utenti. Se siete tentati anche voi dall'acquisto di un giubbotto o di uno smanicato elettrico riscaldato, i saldi invernali sono il momento perfetto, specialmente quando si parla di soluzioni targate Xiaomi YouPin (la piattaforma di crowdfunding della compagnia cinese), ma disponibili anche alle nostre latitudini.

I saldi invernali 2023 arrivano anche per Xiaomi YouPin: giubbotti e smanicati riscaldati in offerta

Andiamo a scoprire quali sono i giubbotti e gli smanicati riscaldati disponibili in offerta in questi giorni dedicati ai saldi invernali: come anticipato anche in apertura, si tratta di una serie di soluzioni Xiaomi YouPin, tutte disponibili su AliExpress e con sconti top, anche fino al 50% in meno.

Il primo giubbotto elettrico da Xiaomi YouPin è un modello lungo, antivento e con cappuccio, dotato di quattro zone riscaldate (collo, schiena, tasca anteriore destra e sinistra). In questo modo il calore sarà avvolgente, in modo da affrontare anche il freddo più pungente. Sono presenti tre livelli di temperatura (30/40/50°C) ed un alloggiamento per la power bank. Ricordiamo che quest'ultima non è inclusa in confezione: vale per questo modello e per tuti gli altri!

Il giubbotto è disponibile in varie taglie al prezzo di 76.7€, con spedizione gratis dai magazzini cinesi di AliExpress.

La seconda giacca riscaldata da YouPin si presenta come un modello leggermente più sportivo, in questo caso con 8 zone di calore (collo, 5 dietro la schiena e 2 frontali). Anche in questo caso abbiamo il cappuccio ed un taglio lungo, varie tasche ed un rivestimento impermeabile e resistente. Oltre alla classica colorazione nera sono presenti anche versioni blu, rosso e verde, in varie taglie. Il prezzo è di 65.7€, con spedizione gratuita.

Il primo smanicato elettrico di Xiaomi YouPin che vi proponiamo è in sconto a -50%: il prezzo scende a soli 37€, in varie taglie e colorazioni. Il gilet antivento offre tre livelli di temperatura (30-35°C, 40-45°C, 50-55°C), tiene al caldo sia frontalmente che nelle zone del collo e della schiena, è perfetto sia per un outfit casual che per uno più elegante, magari sotto ad un cappotto.

Concludiamo la nostra panoramica con un ultimo gilet riscaldato da Xiaomi YouPin, in sconto con i saldi invernali di AliExpress. Il modello in questione presenta 11 zone di calore ed è disponibile solo nella colorazione blu (anche se comunque in varie taglie). Anche in questo caso si tratta di un capo perfetto contro il freddo, discreto e stiloso, ad un prezzo super accessibile: lo smanicato è in offerta a 29.7€ con spedizione gratis.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il