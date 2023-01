È tempo di saldi: le sneakers Xiaomi Freetie costano meno di 20€!

Xiaomi non è solo tecnologia, ma un vero e proprio brand life style. Intorno ad esso orbitano vari marchi tramite la piattaforma di crowdfunding YouPin e non è raro veder spuntare fuori ogni sorta di prodotti. Tra questi troviamo le scarpe senza lacci Xiaomi Freetie Sneakers, una soluzione che non passa mai di moda e che si conferma un must have, specialmente se in offerta con i saldi invernali 2023!

Freetie Sneakers a soli 19.5€: i saldi invernali arrivano anche per le scarpe di Xiaomi

Comode e leggere, le Xiaomi Freetie Sneakers si presentano come un modello perfetto sia per lo sport che per un abbigliamento casual. Come anticipato anche in apertura, si tratta di una soluzione priva di lacci, realizzata in materiale antibatterico e traspirante. Le compagne ideali per le prime avventure primaverili o per l'estate; ottime anche per l'allenamento.

Le Xiaomi Freetie Sneakers, le scarpe senza lacci più amate dai Mi Fan (e non solo), ritornano in sconto nei giorni dei saldi invernali 2023: l'occasione arriva da AliExpress, ad un prezzo top (meno di 20€).

