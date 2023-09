BMAX MaxPad I11 Plus scende ancora: 4G e display 2K a meno di 120€

Il tablet 4G low budget del brand cinese ritorna nuovamente disponibile sotto forma di BMAX MaxPad I11 Plus: stessa qualità, stesso design dal tocco premium e ovviamente un prezzo super conveniente grazie ad un codice sconto dedicato (immancabile, poi, la spedizione dall'Europa).

BMAX MaxPad I11 Plus: come risparmiare con il nuovo Codice sconto di Geekbuying

Crediti: BMAX

Il “nuovo” BMAX MaxPad I11 Plus non rappresenta un vero e proprio upgrade, quanto piuttosto un restock del tablet. Si tratta di un modello particolarmente apprezzato viste le dimensioni dello schermo – una soluzione da 10,4″ 2K -, il corpo metalli sottile (solo 7,7 mm) ed il supporto Dual SIM con connettività 4G LTE. Il terminale è mosso, in questa nuova incarnazione, dal chipset UNISOC T616; lato memorie abbiamo 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Crediti: BMAX

Il software fa un passo avanti con Android 12 mentre lato batteria e fotocamere abbiamo un'unità da 6.600 mAh ed un sensore da 13 MP (sono 5 MP per la selfie camera). Presenti all'appello il GPS, una porta Type-C per ricarica e dati, due speaker, Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 5.0.

Il tablet 4G BMAX MaxPad I11 Plus torna in offerta su Geekbuying con codice sconto, stavolta a soli 119€: non manca la spedizione dall'Europa gratis, per la massima convenienza. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

