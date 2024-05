Honor Magic 6 RSR Porsche Design arriva in Italia: la qualità ha un costo

Si espande il catalogo disponibile in Italia di fascia alta dell’ex sub-brand di Huawei: dopo la variante Pro e Lite, adesso tocca anche a Honor Magic 6 RSR Porsche Design. Inizialmente presentato esclusivamente in Cina, quello che è stato lanciato sul mercato nostrano rappresenta il non plus ultra della produzione Honor, uno smartphone che porta sul piatto il meglio che l’azienda ha da offrire, seppur a un prezzo particolarmente elevato.

Honor porta in Italia il suo flagship Magic 6 RSR Edition Porsche

Nelle due colorazioni Frozen Berry e Agate Grey, Honor Magic 6 RSR Porsche Design misura 162,5 x 75,8 x 8,9mm e ha un peso di 237 grammi, per una scocca certificata IP68. Sul frontale trova spazio uno schermo Full View quad curved OLED da 6,8″ 1.5K (2.800 x 1.280 pixel) con densità di 453 PPI, refresh rate LTPO 1-120 Hz, PWM Dimming a 4.320 Hz, luminosità fino a 5.000 nits, protezione Honor NanoCrystal e sensore ID ottico integrato.

Lo muove uno Snapdragon 8 Gen 3, SoC Qualcomm a 4 nm con CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 3 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 2 x 2,23 GHz A520), GPU Adreno 750, 24 GB di RAM LPDDR5X, 1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile e chip di sicurezza S1. L’alimentazione è affidata a una 5.600 mAh con ricarica rapida 80W così come wireless 66W (anche inversa), e il software si basa su Android 14 e MagicOS 8.0.

Oltre allo speaker stereo DTS:X, c’è una tripla fotocamera da 50+50+180 MP con sensore OVH9800 da 1/1.3″ con apertura variabile f/1.4-2.0 e OIS e autofocus LiDAR, Light Hunter 400 con ultra-grandangolare/macro a 122° (macro fino a 2,5 cm) e teleobiettivo periscopiale 2.5x con Samsung ISOCELL HP3 e OIS. Focus anche alla fotocamera frontale, con una 50 MP f/2.0 con l’aggiunta di un sensore ToF per il riconoscimento facciale 3D.

Una scheda tecnica molto ricca, per un Honor Magic 6 RSR Porsche Design che viene proposto in Italia al prezzo di listino di 1.899,90€.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le