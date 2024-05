GameSir Nova Lite è il pad con Hall Effect per PC, Switch e mobile, a soli 20€!

Arriva una nuova soluzione economica targata GameSir: il brand ci ha sempre dato grandi soddisfazioni, visti i suoi prodotti dal rapporto qualità/prezzo sempre al top (specialmente se c’è anche una promozione di mezzo). L’occasione del momento si chiama GameSir Nova Lite, un controller multipiattaforma dal prezzo super abbordabile, ora in offerta lampo!

GameSir Nova Lite in offerta lampo su Banggood: imperdibile a questo prezzo (e con spedizione gratis)

Crediti: GameSir

Il controller per PC, smartphone/tablet (Android e iOS) e Nintendo Switch GameSir Nova Lite è disponibile in offerta lampo su Banggood: nel momento in cui scriviamo il prezzo è sceso a soli 20,6€, una cifra particolarmente appetibile per un dispositivo completo ed utile, realizzato da un brand che ormai conosciamo bene. Inoltre è presente anche la spedizione gratis, per un risparmio aggiuntivo. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Il pad GameSir Nova Lite è una soluzione che strizza l’occhio al Pro Controller di Switch ed a quello di Xbox, almeno per quanto riguarda l’estetica. Il dispositivo è dotato di stick analogici con Hall Effect (per evitare problemi di drift), funzione Turbo, pulsanti con layout ABXY ed un motore di vibrazione. Ovviamente si tratta di un controller wireless, in grado di collegarsi a PC, Switch, dispositivi Android e iOS tramite la connessione Bluetooth. La batteria è un’unità da 600 mAh.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le