One UI 6.1, riparte il roll-out su tanti modelli: quali si stanno aggiornando

Sta ufficialmente partendo la seconda wave che sta portando su nuovi modelli l’aggiornamento alla One UI 6.1, l’ultimissima versione dell’interfaccia proprietaria con cui Samsung personalizza i suoi smartphone e tablet Android. Il nome potrebbe ingannare, perché anche se si tratta di una versione intermedia fra la 6 e la 7, questa 6.1 è considerabile un major update, specialmente per l’introduzione di Galaxy AI.

L’aggiornamento all’ultima One UI 6.1 arriva su altri modelli di Samsung: ecco su quali

Questa volta è il turno dei proprietari dei vari modelli che compongono le famiglie degli smartphone top di gamma di due delle scorse generazioni Samsung Galaxy S, cioè S22, S22+ ed S22 Ultra così come S21, S21+ ed S21 Ultra, mentre per ora manca all’appello S21 FE. Vale lo stesso anche per la categoria degli smartphone pieghevoli, visto che l’aggiornamento One UI 6.1 sta venendo rilasciato anche su Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Fold 3, Z Flip 4 e Z Flip 3.

Come per i modelli precedenti, anche per questi la novità principale è l’implementazione dell’intelligenza artificiale, a partire dalla possibilità di creare sfondi tramite AI generativa. Grazie a Galaxy AI, poi, può essere usata per tradurre telefonate, messaggi e conversazioni in tempo reale, avere suggerimenti nella scrittura e nella creazione di note, trascrivere registrazioni audio e riassumere pagine web. Mancano altre novità che per ora rimangono esclusive della serie S24, cioè le novità per l’Always-On Display, supporto Super HDR e Instant Slow Motion.

Per il momento, il roll-out dell’aggiornamento è partito in madrepatria, ma ci si aspetta che nell’arco di questi giorni si espanda dalla Corea del Sud al resto del mondo (Italia compresa).

