Xiaomi MS11: prime immagini “ufficiali” dell’auto EV

Vi ricordate queste immagini della Xiaomi MS11, cioè la prima auto elettrica che sta per essere lanciata sul mercato dalla compagnia di Lei Jun? Finora il veicolo era stato avvistato in forme probabilmente non ufficiali, forse veri e propri veicoli dummy messi in circolazione più per testare le sue tecnologie che per sfoggiarne la livrea. Le immagini trapelate nelle scorse settimane erano state bollate dal portavoce di Xiaomi come “non definitive“, ma queste immagini stampa trapelate in rete sembrerebbero confermare proprio quella direzione estetica.

Queste sarebbero le prime immagini ufficiali dell'auto elettrica Xiaomi MS11

Circolate sul social cinese Weibo, queste immagini ritrarrebbero proprio la Xiaomi MS11, il cui nome sarebbe confermato dalla stessa sigla riportata sulla targa frontale. Se così fosse, ci troveremmo dinnanzi a una berlina 4 porte dalle linee sinuose, con la classica colorazione bianco minimal che da sempre contraddistingue l'ecosistema Xiaomi. Lo scatto posteriore ci permette di apprezzarne l'ampio tetto panoramico in vetro, così come il particolare del logo Xiaomi sulla ruota con cerchione in lega e freni Wilwood. Sempre sulla parte superiore si scorge anche la sezione dedicata a ospitare il sensore LiDAR per la guida autonoma. Come dimostrano i video, l'auto Xiaomi è in grado di guidarsi da sola e persino parcheggiare in autonomia.

I più attenti ed esperti in materia potrebbero trovare somiglianze con altri veicoli già presenti in commercio, in particolare con la BYD Seal; non sarebbe da escludere che le due società possano aver collaborato come già accaduto in passato, visto che si vociferava che il colosso cinese potesse dare una mano a Xiaomi a entrare nel settore automobilistico. Fra le immagini vediamo anche un particolare del fanale anteriore, anche in questo caso molto somigliante a quello della McLaren 720S.

Esteticamente non sembra ci sarà da gridare al miracolo in termini di innovazione, ma parliamo di Xiaomi, pertanto la curiosità è rivolta soprattutto al comparto tecnologico e di infotainment, nell'attesa di altre immagini che ne svelino gli interni. Senza scordarci che di modelli di auto EV Xiaomi ce ne saranno due, questo e uno più sportivo.

