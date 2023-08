Xiaomi Mix Fold 3 non sarà Global: adesso è ufficiale

La speranza è sempre l'ultima a morire, ma in queste ore è arrivata la conferma ufficiale di una notizia che speravamo di non avere: Xiaomi Mix Fold 3 non arriverà in versione Global e quindi rimarrà una esclusiva in madre patria. L'annuncio è arrivato attraverso un messaggio social da parte del capo della comunicazione della celebre azienda cinese, che ha dovuto confermare i sospetti che in tanti avevamo avuto alla presentazione del nuovo foldable di Xiaomi.

Xiaomi Mix Fold 3 rimarrà in madre patria, proprio come i suoi predecessori

Crediti: Xiaomi

Proprio come suggerito dai report nei giorni scorsi, purtroppo anche Xiaomi Mix Fold 3 non sarà disponibile ufficialmente in occidente in versione Global, proprio come accaduto per Mi Mix Fold e Mix Fold 2. A dare l'annuncio è stato Daniel Desjarlais, il capo della comunicazione di Xiaomi, che ha confermato tramite Twitter che il nuovo smartphone pieghevole sarà venduto esclusivamente in Cina e non arriverà in Europa.

Gli utenti che vorranno acquistare il foldable di Xiaomi, quindi, dovranno ricorrere all'importazione, come spesso accade per gli smartphone più “esotici” che tardano ad arrivare sui mercati internazionali. Il settore dei foldable, quindi, almeno in occidente perde uno dei competitor più forti che il mercato abbia visto finora: davvero un peccato.

Confirming that Xiaomi MIX Fold 3 will be available exclusively in Mainland China. — Daniel Desjarlais (@Daniel_in_HD) August 16, 2023

Speriamo che l'azienda possa cambiare idea nei prossimi mesi e portare a sopresa il nuovo Xiaomi Mix Fold 3 anche in Europa, e di conseguenza in Italia.

