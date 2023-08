Apple sta già testando iOS 17.1 ma all’orizzonte ci sarebbe iOS 16.7

Apple non perde tempo e, nonostante i lavori su iOS 17 non siano ancora ufficialmente terminati, sembrerebbe essere già passata allo sviluppo del primo aggiornamento per il nuovo sistema operativo di iPhone ed iPad. Le indiscrezioni emerse online in queste ore, tuttavia, suggeriscono che sia imminente la pubblicazione di un nuovo aggiornamento per iOS 16, che potrebbe siglare l'addio all'attuale versione dell'OS.

Apple in fermento: lo sviluppo di iOS non si ferma mai

Crediti: Canva

Gli esperti di 9to5mac hanno recentemente scoperto dei dati molto interessanti nei loro log di Google Analytics: a quanto pare, Apple starebbe già testando il primo aggiornamento di iOS 17. Nei dati Analytics, infatti, sono emersi più e più utenti che nelle ultime settimane hanno visitato il celebre portale utilizzando la versione di iOS 17.1, segno tangibile di uno sviluppo interno ben avviato. Questo primo aggiornamento dovrebbe introdurre nel sistema operativo le funzioni rimaste fuori dal rilascio di iOS 17, ovvero l'app Diario e le playlist collaborative di Apple Music.

All'orizzonte, tuttavia, ci sarebbe anche il lancio dell'ultimo aggiornamento per iOS 16: questa settimana, infatti, Apple ha rilascio watchOS 9.6.1 che correggere un bug con le API Movement Disorder, ma non sono arrivati i corrispondenti aggiornamenti 16.6.1 per iOS e iPadOS. Il motivo potrebbe essere rappresentato dall'imminente arrivo di iOS 16.7, ovvero l'aggiornamento che andrà a concludere lo sviluppo dell'attuale versione del sistema operativo.

Il rilascio sembrerebbe essere atteso entro la prossima settimana, quindi non ci resta che attendere ancora pochi giorni per scoprire se le indiscrezioni verranno effettivamente confermate.

