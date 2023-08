OPPO e Holo Audio: scovata nella ColorOS una novità nell’audio spaziale

Con le ultime versioni della ColorOS, anche OPPO (così come Realme e OnePlus) ha abbracciato la tecnologia dell'audio spaziale, che nei prossimi mesi verrà migliorata con la funzione Holo Audio. Non c'è ancora niente di ufficiale, ma scavando all'interno del firmware della compagnia sono stati trovati dei riferimenti piuttosto espliciti a questa novità, con tanto di dettagli su come funzionerebbe.

La feature Holo Audio trovata dentro alla ColorOS: ecco cosa sta preparando OPPO

Crediti: OPPO

Ecco le stringhe “incriminate”:

<string name="holo_audio">Holo Audio</string> <string name="holo_audio_custom_mode_play_tips">Try playing two audio sources at once</string> <string name="holo_audio_custom_mode_description">Tap an audio source to customize its location. You can customize ringtones, alarms, notifications, VoIP calls, videos, audiobooks, music, and navigation voice. Game audio is not currently supported.</string> <string name="holo_audio_guide_summary">Using spatial rendering technology, you can play multiple audio sources at the same time in different spatial locations so you can easily distinguish between them. You can customize the locations of ringtones, alarms, notifications, VoIP calls, game sounds, videos, audiobooks, music, and navigation.</string> <string name="holo_audio_preference_summary">When listening through headphones, you can play multiple audio sources at the same time in different spatial locations.</string> <string name="holo_audio_recommend_description">Customize the spatial location of multiple audio sources.</string> <string name="holo_audio_smart_mode_description">The system automatically chooses the best spatial locations for each audio source. You can customize ringtones, alarms, notifications, VoIP calls, game sounds, videos, audiobooks, music, and navigation.</string> <string name="holo_audio_smart_mode_summary">Automatically choose the best spatial locations for you.</string>

Quando si parla di audio spaziale, si parla di una feature che, tramite appositi algoritmi software, simula la presenza di più speaker attorno all'ascoltatore, in pieno stile surround. In questo modo, anche utilizzando soltanto due cuffie si ottiene un'esperienza d'ascolto dove il suono è a 360° e dove gli elementi sonori possono essere collocati nello spazio sonoro per restituire un audio tridimensionale e dinamico.

Con Holo Audio, viene aggiunta la possibilità di ascoltare più sorgenti audio contemporaneamente in diverse posizioni spaziali: questo vale per musica, video, audiolibri ma anche suonerie, chiamate, sveglie, notifiche e voce di navigazione, tutte sorgenti di cui è possibile personalizzare la posizione per distinguerle più facilmente oppure lasciare che il sistema scelga in automatico la migliore posizione in base alla sorgente. Per quanto sia una novità targata OPPO e individuata dentro alla ColorOS, immaginiamo che la vedremo anche su OnePlus, Realme e le rispettive OxygenOS e Realme UI.

