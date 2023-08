Super sconti Amazon sui prodotti Blink e Ring: protteggete la vostra casa risparmiando!

Per deliziare la nostra estate, Amazon ha lanciato delle nuove offerte sui tantissimi prodotti della linea Blink, in particolar modo sulle telecamere di sicurezza, i campanelli e i citofoni smart in accoppiata con i dispositivi Amazon Echo per massimizzare il risparmio e domotizzare la propria casa donandogli maggiore sicurezza.

Tante offerte sui prodotti Blink di Amazon: risparmio e sicurezza per la vostra casa smart

Crediti: Amazon

In offerta su Amazon in queste ore troviamo Blink Video Doorbell che trasforma il vostro campanello di casa in una dispositivo smart che permette di vedere chi c'è alla porta anche quando siamo lontani dalla nostra abitazione. Se invece avete bisogno di monitorare l'esterno della vostra casa, Amazon mette in sconto la linea Blink Outdoor che permette di ottenere immagini sempre chiare e in HD di quello che avviene intorno all'abitazione, senza preoccuparsi troppo delle condizioni climatiche.

In promozione torna anche uno dei bunlde più apprezzato dagli utenti: il nuovo citofono smart Ring Intercom, infatti, è nuovamente disponibile con Echo Dot ad un prezzo super: soltanto 89.99€! Qui in basso trovate la lista completa dei prodotti in sconto: se non visualzzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

