OPPO Pad 3 sarà un tablet top e migliorerà in tutto: spuntano altre novità

Aggiornamento 06/05: nuovi dettagli sulla scheda tecnica di OPPO Pad 3, li trovate dentro all’articolo.

A un anno di distanza dell’attuale generazione ci si chiede quando arriverà il prossimo tablet di punta targato OPPO e, soprattutto, quali saranno le novità in termini di specifiche. Dopo le prime e ghiotte anticipazioni tornano le indiscrezioni su OPPO Pad 3, stavolta con un occhio alle caratteristiche principali che dovremmo trovare a bordo del tablet.

OPPO Pad 3 con Snapdragon 8 Gen 3 e non solo: cosa possiamo aspettarci dal prossimo tablet

Pad 2 – Crediti: OPPO

L’uscita di OPPO Pad 3 non sarebbe vicina, stando a quanto rivelato da un noto insider cinese. Il tablet sarebbe stato rinviato, ma almeno avremo delle interessanti aggiunte in termini di specifiche. L’attuale OPPO Pad 2, ricordiamo, è un tablet con tutti i crismi: mosso dal Dimensity 9000, dotato di uno schermo da 11,61″ 2.8K a 144 Hz ed alimentato da 9.510 mAh di batteria con ricarica da 67W, una soluzione di fascia alta dall’aspetto premium con funzionalità interessanti.

La grande novità del prossimo capitolo sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 3: OPPO Pad 3 dovrebbe offrire, a detta dei leak, l’ultimo chipset di punta prodotto da Qualcomm. Frontalmente ci sarebbe un ampio schermo LCD con risoluzione 3K a 144 Hz mentre il corpo dovrebbe essere ancora una volta un elegante struttura unibody in metallo.

A questo giro avremmo anche più memorie, passando dagli attuali 8 GB di RAM ad un unico taglio da 16 GB LPDDR5X, assieme a 512 GB di ROM UFS 4.0 e a una batteria da 9.500 mAh. Mancano ancora diversi dettagli, ma il nuovo tablet di OPPO si prefigura già come un terminale di tutto rispetto.

Crediti: Weibo

Ricordiamo che l’attuale OPPO Pad 2 è un rebrand di OnePlus Pad, quindi c’è un’alta probabilità che anche OPPO Pad 3 e OnePlus Pad 2 siano gemelli. Il lancio del nuovo modello di OnePlus sarebbe previsto nel corso della seconda metà del 2024, per i mercati Global. OPPO Pad 3, invece, dovrebbe debuttare prima in Cina anche se al momento mancano certezze; l’ipotesi più plausibile è una finestra di lancio che comprende i mesi di maggio e giugno ma restiamo in attesa di novità (ufficiali e non).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le