One UI 6 Watch ufficiale: l’AI di Samsung debutta su smartwatch

Dopo esserci lasciati alle spalle la One UI 6 su smartphone, ecco che Samsung annuncia la nuova One UI 6 Watch per smartwatch. L’aggiornamento ha come principale scopo quello di introdurre il concetto di intelligenza artificiale e quindi di Galaxy AI anche al polso degli utenti del brand sud-coreano. Un annuncio che segue a breve distanza quello di Google, che a maggio ha iniziato a svelare le sue novità per Wear OS 5, la nuova release che accompagnerà quella di Samsung.

Samsung annuncia One UI 6 Watch: novità e modelli compatibili

L’intervento dell’intelligenza artificiale in One UI 6 Watch interesserà l’analisi di salute e attività fisica, combinando i dati raccolti da Samsung Health per dare consigli personalizzati e incoraggiamenti su base giornaliera e mensile. Viene introdotto Energy Score, che analizza aspetti e fornisce un punteggio su attività del giorno precedente, variabilità della frequenza cardiaca e qualità del sonno, fra durata media, coerenza nelle tempistiche e battiti cardiaci nel sonno.

Samsung ha specificato di aver usato l’AI per migliorare gli algoritmi del sonno, potendo così fornire valutazioni più precise sul modo in cui dormiamo. Ciò è possibile grazie all’aggiunta di nuove misurazioni come movimento nel sonno, latenza del sonno, frequenza cardiaca e respiratoria mentre si dorme.

Parlando di allenamenti, vengono aggiunte le informazioni sulla sulla zona di frequenza cardiaca per soglia aerobica/anaerobica, così come l’opzione Functional Threshold Power per ciclisti e la nuova funzione Gara per gareggiare con i propri record passati in corsa e ciclismo. Inoltre, si può sfruttare la funzione Routine di Samsung per combinare e monitorare più allenamenti per far sì che lo smartwatch li cambi in automatico.

Per quanto riguarda il succitato Wear OS 5, l’aggiornamento di casa Google basato su Android 14 punterà principalmente a migliorare l’autonomia grazie a una migliore efficienza energetica; per esempio, partecipare a una maratona e monitorarla dallo smartwatch avrà consumi più bassi del 20% rispetto a Wear OS 4. Le migliorie toccano anche Health Connect, con una raccolta dei dati salutistici più precisa per le app in background e con nuovi parametri, fra cui oscillazione verticale e tempo di contatto col terreno.

Samsung ha annunciato che il rilascio dell’aggiornamento One UI 6 Watch avrà inizio entro fine 2024; a partire dal mese di giugno partirà il programma di beta testing, per un aggiornamento che sarà diffuso a bordo dei seguenti modelli:

Samsung Galaxy Watch 6, Watch 6 Classic

Samsung Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro

Samsung Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le