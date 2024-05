ACMER P2 è l’incisore laser perfetto per i neofiti: 20W e air assist incluso

Il mondo degli incisori laser ha subito una grande evoluzione nel corso degli ultimi anni e sul mercato sono arrivati dispositivi adatti ad ogni fascia di prezzo ed esperienza. Se volete addentrarvi anche voi in questo particolare settore, ma non volete spendere troppo, grazie all’offerta di Geekbuying di oggi potrete portare a casa il modello ACMER P2 ad un prezzo davvero eccezionale.

ACMER P2 è veloce e preciso, con l’air assist che evita il surriscaldamento

Crediti: ACMER

ACMER P2 è un incisore laser perfetto per chi non ama assemblare i dispositivi di questo genere: questo modello, infatti, è pre-assemblato e non richiede particolari interventi da parte dell’utente che sarà subito pronto ad effettuare tagli ed incisioni. Il modulo laser a fuoco fisso offre una potenza di 20W con una velocità di 30.000 mm/min, con un’ampia area di lavoro pari a 42 x 40 centimetri che permette la lavorazione di materiali anche più grandi.

Questo incisore laser mette a disposizione anche un Air Assist con controllo automatico, in grado di rilevare quando il laser ha bisogno di maggiore areazione per evitare il surriscaldamento. I neofiti, inoltre, non dovranno neanche smanettare con il collegamento al PC, dato che il dispositivo può essere controllato direttamente tramite collegamento Wi-Fi all’app per smartphone. I più esperti, invece, potranno perfezionare le incisioni su PC e Mac tramite i software come LaserGRBL e LightBurn.

ACMER P2 è disponibile su Geekbuying al prezzo di 489€, grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online ed è completamente gratuita.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

