Apple porta Tap to Pay anche in Italia: l’iPhone si trasforma in un POS

Apple ha annunciato che da oggi è possibile utilizzare la funzione Tap to Pay di iPhone anche in Italia, allargando le opportunità messe a disposizione dai dispositivi della Mela per le attività commerciali. Questo particolare sistema, infatti, permette di trasformare il proprio smartphone in un POS in grado di accettare pagamenti elettronici contactless senza dispositivi hardware o terminali di pagamento.

I pagamenti elettronici sono sempre più semplici: in Italia arriva anche Tap to Pay

Crediti: Apple

A partire da oggi, gli sviluppatori potranno integrare il sistema Tap to Pay all’interno delle proprie app, mettendo a disposizione degli esercenti un POS a tutti gli effetti. Adyen, myPOS, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp e Viva sono le prime piattaforme di pagamento a offrire da oggi Tap to Pay su iPhone e sarà presto disponibile anche con Fabrick, Numia, e Sella. Da oggi, inoltre, Tap to Pay potrà essere sfruttato in qualsiasi Apple Store in Italia.

Per accettare pagamenti contactless tramite Tap to Pay su iPhone non occorrono strumenti aggiuntivi, in questo modo le attività commerciali in Italia possono accettare pagamenti ovunque svolgano la propria attività. La privacy, inoltre, è sempre fondamentale per Apple e per questo motivo i dati di pagamento dei clienti sono protetti dalla stessa tecnologia usata per garantire la sicurezza e la privacy di Apple Pay.

“Tap to Pay su iPhone ha rivoluzionato l’esperienza di checkout in tantissime tipologie di attività commerciali in Europa e in altri Paesi, e siamo felici di collaborare con le piattaforme di pagamento per supportare gli esercenti in Italia offrendo loro un modo semplice, sicuro e privato per accettare pagamenti contactless tramite iPhone” ha dichiarato Jennifer Bailey di Apple.

