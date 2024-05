Samsung Galaxy S24 Ultra e One UI 6.1.1: sarà molto importante per la fotocamera

Nel cuore dell’estate ci sarà il secondo Samsung Unpacked di questo 2024, un evento a cui verranno presentate tante novità, una delle quali si chiamerà One UI 6.1.1. Fra One UI 6 e 7 abbiamo già avuto una One UI 6.1 che, per quanto sia un aggiornamento intermedio, porta in serbo una suite Galaxy AI con tutte le funzionalità d’intelligenza artificiale. Anche la 6.1.1 sarà una versione di mezzo in vista della settima edizione con Android 15, ma per alcuni smartphone sarà comunque importante, a partire da Samsung Galaxy S24 Ultra.

One UI 6.1.1, l’aggiornamento avrà tante migliorie alla fotocamera di Samsung Galaxy S24 Ultra

This is the One 6.1.1 version of Galaxy S24 Ultra, and testing has started, which is the biggest update of S24 since its release. Will include a lot of camera updates.

This version is in its early stage and will be tested for quite a long time before being pushed. pic.twitter.com/7crJi1ZZvB — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) May 27, 2024

La notizia arriva da Ice Universe, leaker sempre molto prolifico quando si tratta di Samsung. Egli afferma che la One UI 6.1.1 sarà “il più grande aggiornamento sin dal rilascio” di S24, aggiungendo che includerà al suo interno “tanti aggiornamenti per la fotocamera“. Se tutto va come previsto, la One UI 6.1.1 esordirà sui prossimi Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, dopodiché il roll-out dell’aggiornamento partirà per i vari modelli compatibili, e quasi sicuramente fra i primi ci saranno i modelli della serie Samsung Galaxy S24 già a partire dal mese di luglio.

Non sappiamo quali saranno queste modifiche alla fotocamera di Samsung Galaxy S24 Ultra: ci aspettiamo migliorie qualitative e ottimizzazioni varie, e nel frattempo si vocifera che una delle più grandi novità del prossimo aggiornamento saranno i video AI.

