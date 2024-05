Con Degrii Zima Pro la piscina è sempre limpida: pulizia ad ultrasuoni ad un super prezzo

Avere una piscina in casa d’estate è meraviglioso, ma la manutenzione della vasca può trasformarsi in un vero e proprio incubo quando arriva il momento di fare le consuete pulizie. Per fortuna, con Degrii Zima Pro ci può godere il relax estivo senza badare a questo aspetto, grazie alla tecnologia ad ultrasuoni con navigazione radar che si occuperà di circumnavigare l’intero perimetro ed eliminare qualsiasi impurità. Oggi, inoltre, è possibile portare a casa questo dispositivo con uno sconto eccezionale, direttamente da Amazon!

Goditi un meritato relax con: il robot senza fili Degrii Zima Pro che pulisce a fondo la piscina

Degrii Zima Pro è un robot che si occupa della pulizia della piscina in modo completamente autonomo. Il dispositivo, infatti, è dotato di un sistema di navigazione radar che gli permette di navigare in modo intelligente all’interno della vasca, mentre la pulizia ad ultrasuoni si occupa di eliminare impurità e sporcizia che si potrebbero depositare sul fondo.

Il robot è dotato di un motore da 250W in grado di generare una grande potenza di aspirazione, con le spazzole a rullo in silicono che rimuovono completamente lo sporco dal fondo della piscina. Il filtro a 180um da 6.5 litri, inoltre, si occupa di ripulire l’acqua da qualsiasi impurità, mantenendola sempre limpida e adatta a farsi un bel bagno rinfrescante. Degrii Zima Pro, inoltre, grazie alla sua natura smart può essere controllato direttamente tramite app per smartphone: basterà semplicemente selezionare la posizione e la modalità di pulizia per avviare il processo di manutenzione della piscina.

La batteria da 10.000 mAh permette di ottenere un’autonomia davvero eccezionale: il robot, infatti, in grado di pulire fino a 5.000 metri con una sola carica, con le operazioni che possono arrivare a durare fino a 3 ore e mezza prima che la batteria sia scarica. Quando l’autonomia scende sotto il 10%, inoltre, il dispositivo si avvicinerà automaticamente al bordo della piscina per facilitarne il recupero.

Degrii Zima Pro (2024) è disponibile oggi su Amazon al prezzo di 892€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto (invece di 1199€), con la spedizione che è totalmente gratuita.

