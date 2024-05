Wear OS 5: Google annuncia novità e promette più autonomia

Il palcoscenico dell’evento Google I/O 2024 è stato dedicato interamente alle novità che riguardano l’intelligenza artificiale, con Android 15 messo leggermente in ombra. Inoltre la casa di Mountain View ha iniziato ad alzare il sipario su Wear OS 5: non un annuncio o una presentazione vera e propria, ma un accenno iniziale ed il rilascio della prima Developer Preview. Ecco le prime novità svelate, con il focus che punta in direzione di batteria e autonomia.

Wear OS 5 tra i protagonisti dell’evento Google I/O 2024 (seppur in minima parte): ecco le novità

Crediti: Google

Nell’ultimo anno il sistema di Google per dispositivi indossabili è cresciuto tantissimo. La base di utenti è aumentata del 40% nel corso del 2023 sia grazie al lancio dei dispositivi Pixel e Samsung e sia al debutto di nuovi modelli equipaggiati con Wear OS (a marchio OnePlus, OPPO e Xiaomi). Intanto la compagnia statunitense sta continuando lo sviluppo del suo software ed ha rilasciato la prima Developer Preview di Wear OS 5: si tratta di una versione dedicata agli sviluppatori ma è comunque un’interessante anteprima che mostra quello che ci attende.

Il debutto vero e proprio avverrà entro la fine dell’anno; Wear OS 5 è basato su Android 14 e al centro dell’esperienza c’è la durata della batteria. Google promette miglioramenti rispetto a Wear OS 4, con una maggiore efficienza: ad esempio, con la nuova versione dell’OS correre una maratona consuma fino al 20% in meno di energia. Già l’attuale sistema ha allungato la durata della batteria e Google prevede un ulteriore miglioramento delle performance.

Crediti: Google

Arrivano migliorie anche per il formato Watch Face, introdotto con Wear OS 4: si tratta del formato XML per configurare aspetto e comportamento dei quadranti, adottato dal 30% di quelli presenti su Google Play. Big G punta ad offrire un’esperienza di sviluppo ancora più semplificata per i developer, insieme ad una maggiore efficienza dal punto di vista dei consumi. Arrivano novità anche sul fronte della piattaforma Health Connect: l’utente sarà in grado di estrarre i dati mentre un’app di terze parti è in esecuzione in background. Ci sono poi nuove funzionalità per quanto riguarda il fitness, ad esempio sono state introdotte delle metriche più avanzate per la corsa (come il tempo di contatto con il terreno, l’oscillazione verticale e così via).

Per ora la maggior parte delle novità riguardano lo sviluppo: non a caso Wear OS 5 ha debuttato sotto forma di Developer Preview. Di certo non mancheranno novità nel corso delle prossime settimane quindi restiamo in attesa di scoprire come cambierà l’OS di Google per dispositivi indossabili.

