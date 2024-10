HUAWEI Watch GT 5 vs. GT 5 Pro: quale smartwatch è il migliore per te?

Come ormai ben sappiamo HUAWEI aggiorna la sua serie GT anno, ma a differenza dell’anno scorso quando fu solo il GT 4 (qui la recensione), quest’anno sono arrivati il GT 5 ed il GT 5 Pro (qui la recensione). Come se non bastasse, poi, di ogni modello HUAWEI ha presentato una versione più grande ed una più piccola, ognuna delle quali con un design drasticamente diverso e la varietà di cinturini e colori non è mai stata così ricca.

Insomma, se stai pensando di acquistare uno dei nuovi smartwatch di HUAWEI, ma non sai quale scegliere, sei nel posto giusto: a breve ti parleremo di tutte le differenze più importanti tra i due modelli (ed i sotto-modelli), in modo da darti tutte le possibilità di scegliere quale sia il modello migliore per le tue esigenze.

HUAWEI Watch GT 5 vs. GT 5 Pro: quale scegliere

Video confronto HUAWEI Watch GT 5 vs. GT 5 Pro

Design e materiali

Iniziamo dalla cassa. HUAWEI Watch GT5 è disponibile nelle versioni da 41 e 46 mm, mentre GT 5 Pro è disponibile nelle versioni da 42 e 46 mm. Ognuno dei modelli, poi, è disponibile in diverse combinazioni di cinturini. Per dare uno sguardo a tutte le combinazioni possibili, il mio consiglio è quello di andare direttamente sul sito del brand e scegliere la configurazione più adatta ai propri gusti.

La cosa importante da sapere è che le versioni con la cassa più piccola hanno un’estetica prettamente femminile, mentre quelli con la cassa più grande hanno un design molto più maschile: a colpo d’occhio potrebbe pensare che non facciano parte della stessa serie ma, come vedremo, le caratteristiche tecniche rimangono perlopiù le stesse indipendentemente dalla versione.

Tutte le versioni sono progettate molto bene, ma lo stile “migliore” è molto soggettivo. Cambiano tra loro però in un particolare molto importante: i materiali. Huawei Watch GT 5 Pro da 46 mm è realizzato con una lega di titanio aerospaziale che lo rende leggermente più leggero e molto resistente alla corrosione. Il modello da 42mm della stessa serie invece è realizzato con uno speciale materiale nano-ceramico, con accenni di oro o argento che incorporano una lega di titanio molto simile. Entrambi utilizzano il vetro in zaffiro per proteggere il display.

La serie GT 5 standard invece, utilizza materiali più “tradizionali”. Entrambi i modelli (da 46 mm e 41 mm) sono realizzati in acciaio inossidabile, il brand non ha specificato quale vetro viene utilizzato per proteggere i display, ma sicuramente non è in zaffiro e sarà (penso) leggermente più incline ai graffi. I cinturini utilizzano lo stesso attacco ed hanno il medesimo sistema di sgancio, la versione Pro però ha la cassa sagomata che segue l’ergonomia del polso, mentre la versione standard ha un design più piatto.

Infine una differenza per gli amanti di una particolare disciplina: l’apnea. A differenza del modello standard, HUAWEI Watch GT 5 Pro integra un tracker di profondità e promemoria per garantire la sicurezza durante le immersioni e la certificazione EN13319, che è uno standard internazionale per gli accessori subacquei, lo stesso di Apple Watch Ultra 2.

Sensori, salute e fitness

Sia le versioni Pro che quelle standard utilizzano il nuovo sensore TruSense di HUAWEI, un sensore misura oltre 60 indicatori di salute e fitness ed è in grado di monitorare sei dei principali sistemi del corpo umano. Che si tratti del rilevamento del sonno, dell’ossigenazione del sangue, della temperatura corporea, dei passi e così via, ad oggi non c’è uno smartwatch che si è dimostrato preciso quanto i due protagonisti della serie GT 5.

Che si scelga il modello Pro o quello standard, il monitoraggio delle attività sportive praticamente impeccabile, grazie anche all’intelligenza artificiale in grado di correggere, per così dire, dove vengono rilevate delle lacune nelle misurazioni effettuate dal sensore a bordo.

Ma ci sono, ovviamente, alcune differenze tra i due modelli oltre alla modalità apnea di cui abbiamo già parlato. La versione GT 5 Pro è in grado di rilevare alcuni sport extra, come il Golf e 15.000 diversi campi di gioco: consente di accedere ad una mappa 3D del campo direttamente dal polso, può calcolare la distanza dal green, tracciare la velocità del vento, tenere traccia degli swing e tanto altro.

Il GT 5 Pro, inoltre, permette anche di importare mappe e percorsi offline con i dati topografici per il trail running, in modo da avere sempre a disposizione tutta una serie di dati come i cambiamenti di altitudine, la difficoltà del terreno e così via.

Insomma, se si vuole controllare a fondo il proprio cuore, o si praticano alcuni degli sport di cui abbiamo parlato poco fa, allora la versione Pro potrebbe essere quella giusta.

Display, software e compatibilità

Non ci sono differenze particolari riguardo il display, il software e la compatibilità. Sia HUAWEI Watch GT 5 che GT 5 Pro sono animati dalla nuova versione di HarmonyOS. Su entrambi gli smartwatch è ora ossibile inserire fino a 7 schede personalizzate a cui accedere tramite swipe orizzontali partendo dal quadrante e migliora anche il multitasking, visualizzando in una finestra mobile tutte le applicazioni attive che, tra l’altro, continuano ad essere eseguite in background.

Si possono visualizzare tutte le notifiche provenienti da una determinata applicazione di messaggistica, in modo tale da poter leggere tutta la conversazione in caso di messaggi multipli in entrata. Ne abbiamo già parlato in abbondanza nelle recensioni degli smartwatch, quindi è inutile ripeterci.

Entrambi utilizzano un display OLED con un’ottima luminosità di picco che si vedono molto bene sotto la luce del sole, ed anche se cambia diagonale la risoluzione rimane la stessa: questo vuol dire che la densità di pixel per pollice è leggermente maggiore nei modelli più piccoli.

Tutti e due i nuovi smartwatch di HUAWEI, poi, sono compatibili sia con Android che con iPhone.

Autonomia della batteria

Non c’è differenza tra le batterie utilizzate nel GT 5 e nel GT 5 Pro ma, in realtà, l’autonomia cambia in base alla taglia di orologio che si decide di acquistare. Entrambi i modelli da 46mm offrono un’autonomia fino a 14 giorni, con 9 giorni di utilizzo medio. Quelli più piccoli, invece, avendo meno spazio a disposizione offrono un’autonomia di 7 giorni e 5 giorni di utilizzo medio.

Insomma, quello dell’autonomia non sarà un problema. Tutti i modelli si ricaricano con un caricatore magnetico proprietario ed impiegheranno circa un’oretta per una ricarica dallo 0% al 100%.

Prezzo di vendita e conclusioni

E veniamo al prezzo, che probabilmente è il fattore più importante quando si va a scegliere un dispositivo del genere. Il prezzo della serie HUAWEI Watch GT 5 parte da 249,00 euro indipendentemente dalla dimensione della cassa, mentre il prezzo della serie HUAWEI Watch GT 5 Pro parte da 379,00 euro. Per tutto ottobre chi acquisterà uno degli smartwatch riceverà inoltre in omaggio un paio di auricolari wireless HUAWEI FreeBuds 5i e vi diamo a disposizione due coupon tra cui potete scegliere: utilizzando AGIZCHINAGT51 tramite il box in basso potrete avere un cinturino aggiuntivo in omaggio, oppure utilizzando AGIZGT potrete avere il 10% di sconto sull’acquisto dell’orologio.

Quale acquistare? A questo non posso rispondere. Tutto dipende dalle proprie necessità e dalle preferenze di design. Va detto però che se sei un golfista, un trail runner o in freediver, allora le capacità di tracciamento del GT 5 Pro potrebbero risultare più utili, per il resto scegliendo la versione GT 5 standard non si perde molto e si risparmia una bella cifra.

Anche se, la finitura in titanio del GT 5 Pro è molto affascinante.





N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all’acquisto, vi consigliamo di disabilitare l’AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le