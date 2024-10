CUBOT KingKong X Pro è il primo rugged phone al mondo con 48 GB di RAM

Dopo il debutto del rugged slim Star 2 e il modello Power 3 (con speaker e luci), il brand cinese si prepara ancora una volta a rinnovare il settore degli smartphone ultra-resistenti. Il nuovo modello – in arrivo a novembre – è CUBOT KingKong X Pro, un rugged phone completo a tutto tondo che introduce una novità: una quantitativo spaventoso di memoria RAM, per prestazioni sempre al top.

CUBOT presenta KingKong X Pro: resistente, performante e con una quantitativo spropositato di RAM

Il debutto ufficiale di CUBOT KingKong X Pro è fissato per il prossimo 11 novembre: aspettando il lancio l’azienda ha già anticipato varie caratteristiche che ingolosiscono non poco gli appassionati di telefoni resistenti. La categoria dei rugged phone non smette mai di stupire: trattandosi di modelli pensati per professioni particolari o per un utilizzo outdoor spesso offrono caratteristiche insolite per gli smartphone normali. In questo caso abbiamo a che fare con un rugged che guarda sia in direzione delle performance che dell’autonomia. La grande novità riguarda il quantitativo di RAM: il telefono è in grado di spingersi fino a 48 GB di RAM, di cui 24 GB fisici e 24 GB tramite Virtual RAM. Non manca uno spazio d’archiviazione capiente (256 GB) con la possibilità di espandere lo storage fino a 1 TB (tramite micro SD).

Le performance sono garantite anche dal chipset a bordo: si tratta del SoC Dimensity 8200 di MediaTek, realizzato a 4 nm e dotato di un modem con connettività 5G. Abbiamo parlato di attenzione all’autonomia: infatti CUBOT KingKong X Pro è anche un battery phone dato che ospita una colossale unità da 10.200 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 33W. Ovviamente si tratta pur sempre di un rugged phone, quindi sono presenti entrambe le certificazioni IP68 e IP69K, contro acqua, polvere e cadute. Lo smartphone non si fa mancare proprio nulla: lo schermo è una soluzione da 6,72″ Full HD+ con refresh rate a 144 Hz mentre sul retro trova spazio un mini display secondario (per notifiche, orario e data, controlli musicali ed altre funzioni).

Il nuovo CUBOT KingKong X Pro arriverà ufficialmente il prossimo 11 novembre: nel frattempo è possibile partecipare ad una iniziativa promozionale tramite lo store ufficiale. Trovate tutti i dettagli direttamente a questo link!

