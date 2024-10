Xiaomi 15 e 15 Pro ufficiali: sono i primi al mondo con Snapdragon 8 Elite

Li abbiamo attesi per mesi e durante questo periodo siamo stati letteralmente sommersi dalle indiscrezioni. Alla fine il fatidico giorno è arrivato e finalmente i Mi Fan possono scoprire Xiaomi 15 e 15 Pro, gli ultimi top di gamma della casa di Lei Jun (e i primi telefoni al mondo equipaggiati con lo Snapdragon 8 Elite). Ecco che cosa possiamo aspettarci (visto che il debutto in Italia avverrà successivamente).

Xiaomi 15 e 15 Pro: i nuovi top di gamma sono finalmente arrivati, con fotocamere Leica e non solo

Crediti: Xiaomi

Il nuovo Xiaomi 15 attinge a piene mani dal predecessore, sia per quanto riguarda il design (con una fotocamera squadrata) che per le dimensioni. Si tratta di un flagship compatto, dalle dimensioni contenute (ha uno spessore di 8,08 mm) ed equipaggiato con uno schermo da 6,36″. Il pannello OLED con risoluzione 1.5K è dotato di refresh rate a 120 Hz e tecnologia LTPO, mentre in termini di luminosità si sale ad un picco massimo di 3.200 nit. Grande novità per i più attenti alla sicurezza: si tratta del primo modello di Xiaomi equipaggiato con un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni (posizionato sotto lo schermo). A proteggere il tutto troviamo un pannello Xiaomi Dragon Crystal, fino a 10 volte più resistente del Gorilla Glass Victus. Presente all’appello la certificazione IP68, contro polvere e acqua.

Crediti: Xiaomi

Ovviamente abbiamo a che fare con un flagship di nuova generazione: il cuore pulsante è lo Snapdragon 8 Elite, ultimo chipset di punta realizzato da Qualcomm. Il SoC è realizzato a 3 nm, raggiunge una frequenza massima di 4,32 GHz e monta i nuovissimi core proprietari Oryon. Lato memorie abbiamo RAM LPDDR5X e ROM UFS 4.0, rispettivamente fino a 16 GB e 1 TB. Sale la batteria, da 5.400 mAh e con ricarica rapida da 90W e wireless da 50W. Il comparto fotografico non presenta stravolgimenti: c’è un sensore Light Fusion 900 (o Light Hunter 900) da 50 MP, un ultra-grandangolare e un teleobiettivo con zoom 5X. Continua la collaborazione con Leica, come per la scorsa generazione.

Crediti: Xiaomi

A livello estetico ci sono alcune novità: la versione standard è realizzata in vetro, con colorazioni eleganti e sobrie (inclusa un’edizione Silver Bright dalla trama che richiama le increspature dell’acqua). C’è poi la versione Diamond Edition, caratterizzata da una cover in pelle di coccodrillo ed un vero diamante incorporato di lato (nel frame perimetrale). Infine abbiamo la Custom Edition, sempre in vetro ma con la bellezza di 20 colorazioni tra cui scegliere!

Cosa cambia con Xiaomi 15 Pro

Crediti: Xiaomi

Passando al fratello maggiore Xiaomi 15 Pro abbiamo varie migliorie rispetto alla versione standard. Per prima cosa il display AMOLED sale a 6,73″ con risoluzione 2K+, sempre con tecnologia LTPO e refresh rate variabile fino a 120 Hz. La luminosità di picco raggiunge i 3.200 nit ed anche in questo caso non manca un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni. Cambia il design del pannello, ora con micro curvature su quattro lati (per un look elegante e premium). Anche qui c’è la certificazione IP68 e batte un cuore Qualcomm (con lo Snapdragon 8 Elite) ma la batteria è maggiorata: 6.100 mAh (con ricarica da 90W e wireless da 50W). La telecamera di Xiaomi 15 Pro presenta una differenza: il teleobiettivo è dotato di un sistema di lenti a periscopio, per uno zoom ancora più potente. Niente apertura variabile (era presente con Xiaomi 14 Pro), forse la rivedremo con il futuro Xiaomi 15 Ultra.

Crediti: Xiaomi

Doppia novità, valida sia per il modello base che per Xiaomi 15 Pro: a livello fotografico è stato implementato Xiaomi AISP 2.0, il nuovo ISP proprietario basato su AI che promette miglioramenti top agli scatti; l’altra aggiunta è HyperOS 2.0, ultima versione software del brand (basata su Android 15).

Il prezzo di Xiaomi 15 parte da circa 584€ al cambio (4.499 CNY) mentre per il fratellone 15 Pro si parte da circa 688€ (ovvero 5.299 CNY). Per scoprire tutti i dettagli dei nuovi flagship date un’occhiata anche al nostro approfondimento dedicato alla serie.

